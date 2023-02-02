Marmaris’in turistik haritası çıkarıldı

Otel ve seyahat acentesi işletmecilerin talepleri doğrultusunda Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından Marmaris İllüstrasyon Turizm Haritası hazırlandı. Haritada tüm yarımada ve Marmaris merkezi ile Armutalan ve İçmeler bölgesine yer veriliyor.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Marmaris ilçesinin rahatça gezilebilmesi için her türlü yönlendirmelerin bulunduğu Marmaris İllüstrasyon Turizm Haritası hazırlandı.

Otel ve seyahat acentesi işletmecilerin talepleri doğrultusunda Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından gerçekleştirilen haritada tüm yarımada ve Marmaris merkezi ile Armutalan ve İçmeler bölgesine yer veriliyor.

Bir yıl süren çalışmanın ardından çizer ve yazar Behzat Taş ile karikatürist Cemil Cahit Yavuz tarafından hazırlanan illüstratif haritada Marmaris’in doğal, tarihi, kültürel unsurları ile yöresel ürünleri ve alternatif turizm faaliyetleri resmedildi.

“MARMARİSE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI”

Oda üyelerinin bir süredir böyle bir harita istediklerini belirten MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan “Güzelliğini anlatmaya kelimelerin yetmediği Marmaris’imizi misafirlerimize farklı bir bakış açısı ile sunmak istedik. İki kıymetli sanatçımızın uzun emekleri sonucu Marmaris’i sanatsal ve eğlenceli bir gözle anlatan güzel bir çalışma ortaya çıktı. İlçemizi ziyaret eden misafirlerimizin tatilleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri tüm yönlendirmeleri ihtiva eden bu haritanın sektöre faydalı olmasını umuyor, turizm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Üzerinde herhangi bir marka unsuru bulunmayan haritanın telif hakları Marmaris Ticaret Odası!na ait olup, üyelerimiz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamak kaydı ile ihtiyaçları kadar çoğaltarak kullanabilir. Haritaya https://harita.mto.org.tr sitesinden üye bilgilerini girerek ulaşabilirsiniz” dedi.