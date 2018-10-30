Yelkenlere rüzgar doldurmayı bekleyen sahiller

Bol rüzgarlı plajlar her zaman güneşlenmeye, kafa dinlemeye ya da yüzmeye gelen tatilcilerin ilk tercihi olmayabilir. Fakat dalga sörfü, kite board (uçurtma sörfü), rüzgar sörfü gibi adrenalin dozu yüksek birbirinden keyifli sporlar ile ilgilenenler, kaliteli rüzgara gereksinim duyulan bu aktiviteleri yapabilmek için tatil rotalarını daima rüzgarın estiği yöne doğru çevirir. Bakir koyları, eğlencenin sabaha kadar sürdüğü plajları, tarihi zenginlikleriyle tam bir tatil cenneti olan ülkemizin, adrenalin tutkunu, su sporu meraklılarına hitap eden bol rüzgarlı kıyıları...

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Alaçatı – Çeşme, İzmir

Pek çok kişinin şirin sokakları, taş evleri ve şık balık restoranları ile bildiği Alaçatı, sörf -özellikle de rüzgar sörfü- ile ilgilenenler için bambaşka bir anlam taşıyor. İdeal hava ve rüzgar koşulları ile yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da rüzgar sörfü için en elverişli noktalarından bir tanesi olan Alaçatı plajı; profesyonellerden yeni başlayanlara kadar her seviyeden sörfçünün ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Çok sayıda sörf merkezi bulunan, bu sayede de özellikle yeni başlayanların ihtiyaç duyacakları ekipman ve eğitime kolayca ulaşabilecekleri Alaçatı, sörf için yeteri kadar rüzgar almasına rağmen fazla dalgalı olmaması sayesinde, keyifle yüzmek için de son derece uygun.

Kerpe – Kocaeli

Dalga sörfü ile ilgileniyorsanız ve aklınıza “Nereden başlayabilirim acaba?” ya da “Türkiye'de olur mu?” gibi sorular geliyorsa, “Karadeniz'in Bodrum'u” olarak da bilinen Kerpe, sizin için iyi bir başlangıç noktası olabilir.

Çok güçlü bir akıntıya sahip olmayan Kerpe kıyılarında, Hollywood filmlerinden aşina olduğumuz o devasa dalgalar yok elbette! Yine de güvenli koyu ve sörf akademisi ile; Türkiye sınırları içinde, özellikle de rüzgar sörfünde acemi olanlar için en uygun destinasyonlardan birinin burası olduğu gerçek.

Bitez Koyu – Bodrum, Muğla

Bitez ülkemizin vazgeçilmez tatil destinasyonlarından Bodrum'un en geniş plajlarından bir tanesi. Bodrum‘da sörf dendiği zaman da akla ilk burası geliyor. Alaçatı'da olduğu gibi sörf malzemesi ve eğitimi sunan çok sayıda merkezin bulunabileceği, verimli rüzgarları ile yelken sporları için ideal olan bu plaj, uçurtma sörfü ya da rüzgar sörfü yapmak isteyenlerin tüm yıl gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir yer.

Akyaka – Muğla

“Türkiye'de en iyi uçurtma sörfü nerede yapılır?” sorusunun cevabını araştırmaya başlayan herkes, hiç şüphe yok ki çok kısa bir süre içinde Akyaka cevabıyla karşılaşacaktır.

Gökova Körfezi'nde yer alan, çocuk, genç, yaşlı herkese hitap eden mekânlarıyla, sene boyunca öğrencisinden çalışanına pek çok insanın akın ettiği Akyaka; hem yelken sporları, hem de deniz, kum, güneş üçlüsüyle standart bir tatil için tercih edilebilir. Fazla dalgalı bir denizi olmayan bu bölgede, uçurtma sörfüne özel olarak ayrılmış bir alan bile mevcut.

Şile – İstanbul

Böyle bir listede İstanbul'un adının geçmesi kimileri için ilk başta şaşırtıcı olabilir. Ancak İstanbul'a sadece 1,5 saatlik bir mesafede bulunan Şile, tamamen kum zemini ve güçlü dalgaları ile dalga sörfü yapmayı sevenler için ülkemizdeki destinasyonlara mükemmel bir alternatif. Özellikle de çok yoğun çalıştığı için İstanbul'dan uzaklaşıp uzun süreli tatiller yapmaya fırsat bulamayanlar, Şile'ye mutlaka bir şans vermeliler.

Tabii hatırlatmakta fayda var; zaman zaman şiddetli rüzgar ve fırtınaların görülebildiği Şile, daha çok tecrübeli sörfçülere tavsiye edilen bir yer. Yine de şansınızı denemek için bir hafta sonunuzu ayırabilirsiniz.

Kaynak: Tatil Sepeti