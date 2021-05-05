Yolsuzluk Meryem Ana Kilisesi’ni unutturdu

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde Kapadokya bölgesinin başlangıcı olan Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Hasan Dağı, Narlı Gölü, kilise gibi tarihi yerleri nedeniyle son yıllarda kültür turizminin gözdesi oldu. Selime Katedrali de Kapadokya’nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra Hazreti İsa’nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirleriyle dikkati çekiyor. Katedralin yanındaki Meryem Ana Kilisesi ise yürünerek dik yamaçtan ulaşılabildiği için bölgedeki diğer yapıtlar kadar ilgi görmüyor.



Selime Belde Belediye Başkanı Levent Çevik, belde halkı olarak kilisenin de turizme kazandırılmasını istediklerini belirtti. Kiliseye ulaşılabilmek için dik yamaçtan çıkıldığını belirten Çevik, ”Yıllardır bir kanayan yaramız Selime’nin turistlik yerlerini bir türlü tanıtamadık. Selimeye gelen herkes katedrali biliyor. Oradan daha güzel ve keşfedilmeyi bekleyen Meryem Ana Kilisemiz var. Ben bu kilisenin bir an önce turizme kazandırılması istiyorum” dedi.

Çevik, “Yol sorunu olduğundan dolayı buraya kimse gelmek istemiyor. Çıkış yolu tehlike arz eden bir bölge, burası turizme kazandırılsa bizim için gurur kaynağı olacak. Çünkü burada hem Selime beldesi kazanacak. Hem de bölge turizmi kazanacak” diye konuştu.

‘SADECE KATEDRALLE OLMAZ’

Levent Çevik şöyle devam etti: “Sadece burada Katedral ile bu iş olmaz. Beldemize pandemi öncesi yıllık 650 ile 700 bin turist geliyor. Biz istiyoruz ki 1 milyon turist gelsin. Bunun yolu bu kiliseden geçiyor. Meryem Ana Kilisesi’ni birçok kişi bilmiyor. Buraları turizme açalım ve herkes buraları görme imkanı olsun. Nevşehir turizm konusunda her yönü ile kendini tanıtmış. Aksarayın Selime Beldesi kendini tanıtamamış. Ben buna çok üzülüyorum. Buranın çok eskiye dayanan bir tarihi var. Buranın tanınmasını istiyorum. Buranın tek sorunu yol problemi var. Gerçekten çok güzel ve görülmeye değer bir kilise. Ben yol yapmak isterim ama tek benim çabam yetmiyor. Tabiat varlıkları ile Konya kuruldan izin almadan bir şey yapamıyoruz.”

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DHA-Genel – Türkiye-Aksaray – Erkan ALTUNTAŞ

2021-05-05 11:49:03