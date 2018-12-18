2018’e damga vuran moda olayları

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ADRIANA LIMA VICTORIA’S SECRET’A VEDA ETTİ

Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, 18 yıldan sonra Victoria’s Secret Fashion Show’a son kez çıktı. Defilenin açılışını yapan kıdemli melek, şovu izlemeye gelenlerin tezahüratları ve alkışları karşısında gözyaşlarını tutamadı. 37 yaşındaki Adrina Lima pistten ayrılırken herkese veda etti.

VERSACE 2 MİLYAR DOLARA SATILDI

Ünlü İtalyan moda devi Versace, 2 milyar dolara Michael Kors’a satıldı. Satış işlemlerinden sonra Capri Holding'in bünyesine dahil olan markanın el değiştirmesi en çok konuşulan konulardan biriydi…

MEGHAN’IN GELİNLİĞİ

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın gelinliği 2018’e damgasını vurdu. Aylar öncesinden kimin yapacağı, nasıl olacağı bir hayli merak konusuydı. Ne var ki Givenchy'nin baş tasarımcısı Clare Waight Keller tarafından tasarlanan, ipek kumaştan yapılan ve duvağı 5 metre olan gelinlik beğenilmedi.

THY’NİN İMAJI TARTIŞMA YARATTI

Türk Hava Yolları, yıllar sonra personel üniformalarını değiştirdi… Yeni üniformalar İtalyan modacı Ettore Bilotta’ya yaptırıldı. Bir Türk modacıya yaptırılmamış olması ise “Keşke yerli ve milli olsaymış” tartışmalarına neden oldu.

RİHANNA’NIN ÇOK ÇEŞİTLİ DEFİLESİ

Savage X Fenty defilesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Rihanna, New York Moda Haftası kapsamında yeni iç çamaşırı koleksiyonunu sundu. Ünlü şarkıcı, defilede sıfır bedenden obezlere, hamileden kısa boylulara, uzun boylulardan balık etlilere, siyahisinden Uzak Doğulu'suna her bedenden, dinden, dilden ve ırktan modele yer verdi. Böylece en çok model çeşitliliği barındıran defile oldu ve 2018’e damgasını vurdu…

40’LIK KAPAK ÇOK KONUŞULDU

Ünlü TV yıldızı, 3 çocuk annesi, 39 yaşındaki Kourtney Kardashian GQ Meksika’nın Ocak 2019 sayısına kapak oldu. Verdiği pozlar sosyal medyanın en çok konuştuğu konu oldu…

CHIARA’NIN GELİNLİĞİ

Sevgili Fedez ile dillere destan bir düğünle evlenen ünlü blogger Chiara Ferragni’nin gelinliği de en çok konuşulan konulardan biriydi. Düğünden bir gün önce Prada imzalı özel elbisesiyle göz kamaştıran femonen, gelinlik ve nikah sonrası elbiselerinde ise Dior'u tercih etti… Hayalindeki gelinliği tasarlatan blogger, elbisesine ise eşinin kendisi için yazdığı şarkı sözlerini işletti… Bunlar Fedez'in, Ferragni’ye evlilik teklif ederken çaldığı şarkının sözleriydi…

DOLCE & GABBANA ÇİN’DEN ÖZÜR DİLEDİ

Ünlü moda evi Dolce&Gabbana, yayınladıkları ‘DG Loves China' reklam filminden sonra adeta çöküşe geçti. Çin halkıyla dalga geçildiği iddia edilen reklam filmiyle önce Stefano Gabbana’nın kişisel hesabı hacklendi, sonra Dolce&Gabbana’nın Şangay’daki ‘The Great Show’u iptal oldu ve en son Dolce&Gabbana markasının resmi hesabı hacklendi. Maddi manevi zarara uğrayan marka Çin halkından bir video çekerek özür dilese de, Çin'deki lüks pazarı kaybetti.

JENNİFER LOPEZ YÜREK HOPLATTI

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez bir moda dergisinin aralık sayısı için kamera karşısına geçti. JLO’nun tercih ettiği Valentio imzalı zümrüt yeşili elbise yürekleri hoplattı… Lopez’in verdiği poz ise uzun süre konuşuldu…

GERÇEK CAT WALK

Vakko Esmod Moda Akademisi, 11 ülkeden 16 Esmod moda okulunun öğrencilerini ve profesyonellerini ağırladı. İlk kez Türkiye'de düzenlenen defile, mezun öğrencilerin koleksiyonlarının sunulduğu bir organizasyona da ev sahipliği yaptı. Defilenin bir de davetsiz misafiri vardı. AVM’de dolaşan bir kedi, podyuma çıktı ve modellere eşlik etti. kedi adeta catwalk nasıl yapılır göstermiş oldu…

MARKALAR KÜRK KULLANIMINI BIRAKTI

2018’de Gucci, Stella McCartney, Tom Ford kürk kullanmayı bıraktı. Artık tilki derisinden etoller, timsah derisinden ayakkabı ya da çantalar, kunduz derilerinden şapkalar, pek çok markanın koleksiyonlarında yer almayacak.

PARİS HİLTON KİM KARDASHİAN OLDU

Şarkıcı ve moda tasarımcısı Kanye West, koleksiyon tanıtımı için Paris Hilton’u Kim Kardashian kılığına soktu. Kardashian'ın pozlarının aynısını veren ve TV yıldızına ikizi kadar benzeyen Hilton’un bu davranışı, o dönem araları bozuk olan Kim Kardashian ile aralarının düzeldiğini gösterdi.

LONDRA MODA HAFTASI’NDA İBRAHİM TATLISES ETKİSİ

Londra Moda Haftası ilginç bir sahneye ev sahipliği yaptı. Hintli modacı Ashish, defilesinde İbrahim Tatlıses’in seslendirdiği Ölürsem Kabrime Gelme İstemem şarkısını çaldı… Mankenler podyumda bu uzun havada yürüdü.

BALMAİN İKONİK LOGOSUNU DEĞİŞTİRDİ

Balmain Kreatif Direktörü Olivier Rousteing, tüm gelenekleri yıktı ve markanın ikonikleşmiş logosunu değiştirdi…

BURBERRY’DEN LOGO DEĞİŞİMİ

Burberry’nin Kreatif ekibinin başına geçen Riccardo Tisci, göreve geldikten birkaç ay sonra Burberry’nin logosunu değiştirdi. İngiliz sanat yönetmeni ve grafik tasarımcısı Peter Saville tarafından tasarlanan monogram logo, kurucu Thomas Burberry'nin iç içe geçmiş baş harflerinden oluşuyor.

VIRGIL ABLOH TRANSFERİ

7 yıl boyunca Louis Vuitton’un Kreatif Direktörlüğünü yapan Kim Jones’tan sonra, Virgil Abloh’un transferi yılın en çok konuşulan moda olaylarından biriydi.

KATE SPADE HAYATA VEDA ETTİ

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Kate Spade, depresyona girmiş ve New York’taki, lüks Par Avenue Apartmanı’nda bulunan dairesinde ölü bulunmuştu. İncelemeler sonrası tasarımcının intihar ettiği ortaya çıktı. Bu olay moda dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.

NAMAZ TAKKESİ TARTIŞMASI

Ünlü top model Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber, Yves Saint Laurent’in yeni çanta reklamında yer aldı. Boynuna taktığı çanta ile poz veren Gerber’in başına taktığı şapka ‘Namaz takkesi’ne benzetilince Müslümanlar ayağa kalktı.

MELANIA TRUMP’TAN ‘GERÇEKTEN UMURSAMIYORUM’ MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi First Lady Melania Trump’ın Teksas’taki çocuk bakım evini ziyarete giderken giydiği ceket ortalığı karıştırdı. Zara marka 39 dolarlık yani ortalama 182 TL'lik ceketin arkasında “Gerçekten umursamıyorum, ya sen?” yazıyordu. Safari ceket en çok konuşulan olaylardan biri oldu.

PODYUMA EMZİREREK ÇIKTI

Miami Swim Week’te koleksiyonuna sergileyen Sports Illustrated'in defilesi ilginç anlara sahne oldu. Yeni doğum yapan Mara Martin, podyuma bebeğini emzirerek çıkmış ve dünyada bu pozu konuşmuştu.

PARİS MODA HAFTASI’NDA TÜRK BAYRAĞI

Dünyaca ünlü marka Vetements, Paris Erkek Moda Haftası kapsamında tanıttığı koleksiyonunda Türk bayrağına yer verdi. Türk bayraklı kırmızı bir ceket giyen mankenin, kumaş pantolon altına giydiği kösele ayakkabı da bir hayli dikkat çekiciydi.

GIVENCHY HAYATA VEDA ETTİ

Dünyaca ünlü Fransız ikonik moda tasarımcısı Hubert de Givenchy, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Audrey Hepburn, Jackie Kennedy ve Grace Kelly gibi ünlü isimlerin moda tasarımcısı Hubert de Givenchy’nin vefatı moda dünyasını yasa boğdu.