2019’a damgasını vuran moda olayları

Yeni bir yıla girmeye sayılı günler kala, moda dünyasında etki bırakmış, gündeme oturmuş moda olaylarını derledik... 2019'da en çok Türk tasarımı tercih eden ünlü isimleri konuşurken, Victoria's Secret devrinin kapanması, Jennifer Lopez'in podyuma çıkması, Rihanna'nın LVMH ile anlaşması, Karl Lagerfeld'in vefat haberi, 50 Cent'in tüm Gucci kıyafetlerini yakması, trans bireylerin moda dünyasına hızlı bir giriş yapması ve daha pek çok konu gündemde uzun süre etki bıraktı...

DÜNYA TÜRK TASARIMCILARI KONUŞTU

Moda dünyası artık Türk tasarımcıları konuşuyor… Tasarımlarıyla iz bırakan isimler piyasaya yön veriyor, emin adımlarla ilerliyor. Dünya podyumunda söz sahibi olan tasarımcılarımızı prensesler, düşesler, ünlü oyuncular, şarkıcılar ve şov dünyasının ünlü isimleri tercih ediyor. Paris, Londra, Milano gibi ünlü moda haftalarında artık Türk rüzgarı esiyor. Türk tasarımcılar her geçen gün Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor…



MEGHAN’IN UCUZ ELBİSESİ

Meghan Markle, ocak ayında bir hayır kurumunu ziyaret etti ve kıyafet olarak H&M markasına ait olan krem rengi bir triko elbise giydi… Her zaman pahalı gardırobuyla adından söz ettiren Meghan’ın 130 TL’lik elbisesi dünya basınında da şaşkınlık yaratmıştı.



KARL LAGARFELD VEFAT ETTİ

Chanel’in yaratıcı direktörü, dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld, 19 Şubat’ta 85 yaşında hayatını kaybetti. Lagerfeld’in vefatı moda dünyasını derinden sarstı.



DÜNYANIN İLK VEGAN MODA HAFTASI

Ünlü markalar bir bir kürk kullanımını bırakırken, tüketiciler de bilinçlendi ve hayvan derisinden, kürkünden, tüyünden, kemiğinden, dişinden yapılan ürünleri ya da hayvanlar üzerinde test edilen hiçbir ürünü satın almamaya başladı. Hatta ‘Vegan’ kıyafetler çok tercih edilmeye başlandı. Kürk satış ve üretimini tamamen yasaklayan ilk şehir olan Los Angeles da, şubat ayında dünyanın ilk Vegan Moda Haftası'na ev sahipliği yaparak moda tarihine adını yazdırdı.



50 CENT GUCCİ KIYAFETLERİNİ YAKTI

Gucci markası, 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunda yer alan ve 5 bin TL’ye satışa çıkan maskeli kazakla özellikle siyahilerin tepkisini çekmiş, ardından ise tüm ürünleri toplatmıştı. Tepki verenlerden biri de 50 Cent’ti. Ünlü rapçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Gucci’yi protesto ettiğini, bir daha asla markaya destek olmayacağını söyleyerek şubat ayında tüm kıyafetlerini yaktı…



LOUIS VUITTON, MICHAEL JACKSON KOLEKSİYONUNU İPTAL ETTİ

Yıllardır Michael Jackson’ın küçük erkek çocukları taciz ettiği konuşuluyor ama hemen konunun üstü kapatılıyordu. Ta ki HBO’da ‘Leaving Neverland' isimli belgesel yayınlana kadar. Kan donduran bu radyolar Jackson’ın şarkılarını çalmayacağını, TV’ler şarkıcı ile ilgili yayın yapmayacağını açıkladı. Ünlü moda devi Louis Vuitton ise, mart ayında Michael Jackson'dan esinlenerek hazırladığı kapsül koleksiyonu, 2019 koleksiyonundan çıkaracağını, çünkü bunun insanlar üstünde travma yaratacağını açıkladı…



RİHANNA LVMH GRUP İLE ANLAŞTI

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, mayıs ayında, Dior, Louis Vuitton, Fendi ve Celine gibi markaları bünyesinde bulunduran, LVMH ile bir anlaşma yaptığı ve kendi lüks markasını çıkardı. Rihanna böylece ünlü yıldız, bu gruptan marka yaratan ilk kadın olma özelliğine de sahip olmuş oldu…



KEANU REEVES YVES SAİNT LAURENT İŞBİRLİĞİ

Hollywood'un efsane ismi, son 25 yıla damga vuran ünlü oyuncu Keanu Reeves, mayıs ayında, Fransız moda devi Yves Saint Laurent'nın marka yüzü oldu. Bu işbirliği moda dünyasında uzun süre konuşuldu…



MET GALA GÖRÜNÜMLERİ

Dünyanın en ünlü isimleri, 6 Mayıs’ta, New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliği olan MET Gala'ya akın etti. Gecenin konsepti ise ‘Camp: Notes on Fashion – Bayağı: Moda üzerine notlar'dı… Abartının hakim olduğu gecede, ünlü isimlerin kıyafetleri 2019’a damga vurdu.



BELLA ÖPÜŞTÜ, MARKA ÖZÜR DİLEDİ

Bella Hadid Calvin Klein’in yüzü oldu ve dünyanın ilk sanal influencer’ı Miquela ile kamera karşısına çıktı. İki kadının reklamda öpüşmesi ise tartışmalara yol açtı. LGBT üyeleri ayaklanınca, marka, “Uzun süredir LGBT haklarını savunan bir şirketiz ve onları yanlış bir şekilde tanıtmak asla istemezdik” diyerek özür diledi. Bella’nın reklamda öpüşmesi ise özellikle sosyal medyaya damgasını vurdu.



LADY GAGA’DAN KOZMETİK MARKASI

Amerikalı müzisyen ve aktris Lady Gaga yeni kozmetik markası Haus Laboratories’i temmuz ayında tanıttı. “Gençken kendimi hiç güzel hissetmedim. İç ve dış güzelliğimi bulmak için mücadele ederken makyajın gücü ile tanıştım” diyen Gaga, eylül ayında ise satışa başladı.



VİCTORİA BECKHAM İLK KEZ KOZMETİK MARKASI ÇIKARDI

Victoria Beckham, daha önce markalar için kozmetik koleksiyonu çıkarırken, Lady Gaga ile aynı tarihte kendi adını verdiği bir kozmetik markası çıkaracağını açıkladı. Ünlü tasarımcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ‘İlk benden duyun. Victoria Beckham Beauty çok yakında' dedi.



VICTORIA’S SECRET’A İLK TRANS MODEL

Victoria's Secret markasının yaratıcı yönetmeni Ed Razek, 2018’de verdiği bir röportajda, markanın bünyesinde kesinlikle transeksüel modellerin yer almayacağını söylemiş ve tepkilere yol açmıştı. Bu konuşmadan bir yıl sonra Victoria’s Secret, kadrosuna ilk kez bir trans model dahil etti; Valentina Sampaio… Model, markanın Pink serisinin yüzü oldu.



ED RAZEK İSTİFA ETTİ

Victoria’s Secret, kadrosuna ilk kez bir trans modeli dahil ettikten bir gün sonra, markanın yaratıcı yönetmeni Ed Razek istifa etti. Razek'in istifa ettiği gündemde şok etkisi yarattı. Sampaio'nun şirketle anlaşmasının ardından görevinden ayrılan pazarlama müdürünün bu kararını sevinçle karşılayanlar da oldu, yaptığının hata olduğunu düşünenler de…



JENNİFER LOPEZ’DEN İLK KEZ PODYUMDA

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 2000 yılında katıldığı Grammy töreninde giydiği ve tarihe geçen Versace tasarımı elbisenin bir benzerini, eylül ayında Milano Moda Haftası’nda podyumda giydi. Gösteri dünyasının tarihe geçen elbiselerinden olan yeşil elbiseyi anımsatan kıyafetle podyumda yürüyen Lopez, seyircilerden büyük beğeni ve alkış topladı.

İLK SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPAY KÜRK



Ünlü giyim markası Stella McCartney, ekim ayında dünyanın ilk sürdürülebilir biyolojik bazlı yapar kürkünü tasarladığını duyurdu. Geri dönüştürülmüş polyester malzeme ile üretilen bitki bazlı elyaftan oluşan kürk, 2020’de piyasada olacak…



VICTORIA’S SECRET ŞOV İPTAL EDİLDİ



Her sene ‘Yılın Şovu' olarak merakla beklenen ve yayınlandığı zaman izlenme rekoru kıran Victoria's Secret şov, 2019’daki şovunu resmen iptal etti. Kasım ayında yapılan duyuru ile marka, şovu neden iptal ettiklerini ise şöyle açıkladı: “Victoria’s Secret’ın pazarlamasını geliştirmek istiyoruz. Müşterilerle iletişim kuracağız, ancak söyleyeceğim hiçbir söz, bu moda şovunun büyüklüğünü açıklayamaz.”



PRENSTEN BİR İLK



Kraliçe II. Elizabeth’in oğlu, tahtın varisi Prens Charles, moda dünyasına adım atıyor. Prens yakında hem kadınlar hem erkeklere hitap edecek ilk moda koleksiyonunu piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Kasım ayında duyurulan haberde, The Modern Artisan adlı koleksiyonun yüksek teknolojiye sahip sürdürülebilir üretim ile geleneksel tekstili bir araya getirmeyi amaçladığı söylendi.



TIFFANY SATILDI



Paris merkezli, dünyaca ünlü lüks markaları bünyesinde bulunduran Louis Vuitton Moet Hennessy yani hepimizin bildiği adıyla LVMH, ünlü mücevher şirketi Tiffany&Co.'yu, geçen ay 16,2 milyar dolara satın aldı.