2020 ayakkabı trendlerinde konfor öne çıkıyor

Tekstilde olduğu gibi ayakkabıda da 2020 trendleri belli oldu. Önümüzdeki yıl, en çok konforlu ayakkabılar tercih edilecek. Teknolojik ve kullanışlı modeller de trendlerde öne çıkıyor...

2020 kış ayakkabı tredleri uluslararası MICAM fuarında belli oldu. İtalyan Ayakkabı Sanayicileri Derneği Assocalzaturifici tarafından desteklenen fuarda, 2020-2021 Sonbahar-Kış sezonu kadın ve erkek ayakkabı makro trendleri konuşuldu. Sunumda, gelecek yıla dair trendlerinin tema, renk ve detayları paylaşıldı.

WGSN'in MICAM etkinliğindeki sunumuna göre, 2020-2021 Sonbahar-Kış sezonunda kadın ayakkabı koleksiyonları üç tema altında toplanıyor: Konfor, Teknoloji ve Kullanışlılık, Yeniden Yapılmış Miras. Bu temalara göre ayakkabılarda ilk olarak konfor öne çıkıyor. Özellikle evden çalışan kişiler düşünülerek öne çıkartılmış bir trend. Bu anlamda yumuşak deriler, dokulu malzemeler ve daha çok kışlık babetler göreceğiz. Renklerse beyaz ve toprak tonları.

Teknoloji ve kullanışlılık temasında ise neon renkler ve daha geleceğe dair malzemeler ön planda. Ekranda güzel gözükecek detaylar ve malzemelerle farklılaşan, hibrit tasarımlar ve üçüncü boyut hissi veren katlamalarla ön plandaki sneaker'lar görmeye hazır olun. Plastik detaylarsa lüks taşların yerini alan yeni malzemelerden.

Geleneksel parçaları punk detaylarla, zanaati outdoor detaylarla yeniden yorumlayan ‘Yeniden Yapılmış Miras’ temasında da baharat tonları ve vintage görünümleri detekleyen yeşil ve kahve tonları dikkat çekiyor.

Genel olarak gelecek kışa dair ayakkabı trendinin olmazsa olmazlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

– Topukları heykelsi tasarımlar

– İnce bantlı küt uçlu sandaletler

– Balerin babetler

– Kapalı uçlu topuklu kışlık terlikler (tercihen tüvit ve dokulu kumaşlardan)

