54. Super Bowl’da Shakira ve Jennifer Lopez rüzgarı esti

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden olan Super Bowl, dün akşam muhteşem görüntülere sahne oldu. İki dünya starı Jennifer Lopez ve Shakira, Miami'de düzenlenen Super Bowl LIV'de sahne aldı adeta ortalık yıkıldı.

Amerikan futbolunun en üst ligi NFL’de final heyecanında sahneye çıkan ikili şovlarıyla kendilerine hayran bıraktı. Shakira kırmızı ve altın rengi olmak üzere iki kıyafet giyerken, Jennifer ise 3 kıyafet değiştirdi.



Shakira enerjik bir Latin şovu sunarken, Lopez ise Hustler filminde olduğu gibi sahnede de direk dansı yaptı. Dundas markasına ait payetli, yakut kırmızısı mini bir elbise ve aynı kumaştan yapılan çizme dışında, altın rengi yine aynı markaya ait bir tasarım giyen Shakira, kalça danslarıyla yürek hoplattı.



Jennifer Lopez ise sahne kostümlerinde Versace tercih etti. Lopez, Empire State Binası’na benzeyen bir direkle sahneye çıktı ve siyah deri ve çivilere bezeli kıyafetiyle şovuyla yürek hoplattı.



54. Super Bowl maçında Kansas City Chiefs ile San Francisco 49’ers, Miami’deki 64 bin 767 seyirci kapasiteli Hard Rock Stadı’nda karşı karşıya geldi. Kazanan San Francisco oldu. Biletler minimum 4 bin 500, maksimum 45 bin dolardan satıldı.