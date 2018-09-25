Adriana Lima Türkiye’ye ve Türk kadınlarına övgüler yağdırdı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dünyanın önemli moda haftalarından biri olan New York Moda Haftası’nın makyaj sponsorluğu, bu yıl 19’uncu kez Maybelline New York tarafından gerçekleştirildi. Moda haftası kapsamında ise markanın global marka yüzü Adriana Lima yine markanın makyaj artisti Alp Kavasoğlu ile bir araya geldi. Etkinlikte Türkiye ve Türk kadınlarına ait düşüncelerini paylaştı.

Türkleri çok sevdiğinden ve Türk kadınlarını çok beğendiğinden bahseden Adriana Lima, “Türk kadınlarının gözleri öne çıkaran makyajlarını çok beğeniyorum, kadınların kendilerini oldukları gibi kabul ettikleri ve güzel görünmek ve iyi hissetmek için çaba sarfettikleri ülkelerde olmaktan hoşlanıyorum. Türkiye'ye ilk olarak 10 yıl önce geldim ve İstanbul’u çok sevdim. Yemeklere bayıldım, özellikle baklava ve kaymak favorimdi. Türk kahvesini çok seviyorum. Geçtiğimiz günlerde Türk kahvesi yapmayı öğrendim ve evimde Türkiye'den aldığım Türk kahvesini tüm misafirlerime yapıyorum. Lokum da vazgeçilmezlerim arasında” dedi.