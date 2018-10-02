Adriana Lima’nın yeni tasarımı tam Türk işi olmuş

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Yaklaşık bir buçuk yıldır yazar Metin Hara ile birlikte olan Adriana Lima artık bizden biri olduğunu kanıtladı. Sık sık Türkiye’ye gelen, ülkemizin yemeklerini çok beğenen, hatta New York’taki evinde bunları deneyen, Türk kahvesine hayran olan, misafirlerine bile elleriyle hazırlayıp ikram etmekten çekinmeyen Lima, son olarak öyle bir tasarım hazırladı ki, sanki Türk kadınları için yapılmış gibiydi…

Nasıl mı? Adriana Lima Puma ile bir işbirliği yaptı ve kadın antrenman ürünleri tasarladı. Spor, fitness ve boks paylaşımları ile sosyal medyada ses getiren Adriana Lima, marka ile iş birliği kapsamında iyi yaşam ve kadınların antrenman faaliyetleri üzerine çalışmalarına başlayacak.

Ne var ki hazırladığı crop top üst herkesi şaşırttı. Antrenman ürününden uzak bir şekilde tasarlanan kısa body tamamen taş ve boncuklarla süslü… İlk etapta spor yapmaya giderken değil de, sanki gece dışarıya çıkacakmışsınız veya düğüne giderken giyecekmişsiniz gibi görünüyor… Lima’nın bu tasarımı dün sosyal medyada da ses getirdi. Çoğunluk da Adriana’nın Türkleştiği yönünde yorumlarda bulundu ve ‘Ay çen Türk mü oldun’ gibi yorum yaptılar…