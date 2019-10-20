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‘Altın kız’ Hadise
‘Altın kız’ Hadise
Hadise, Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Şarkıcı altın rengi kıyafeti ile göz doldurdu. Şık kıyafetiyle sahneye çıkan Hadise’ye hayranları 'Altın kız' diye tezahürat yaptılar.
Moda 20 Ekim 2019 - 16:16

Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelmeyi başaran şarkıcı Hadise tek gecelik konser için soluğu Kıbrıs’ta aldı. Şarkıcı, hayranları ile hasret giderirken şarkılarıyla hop oturtup hop kaldırdı. Hayranlarına coşkulu bir konser veren sanatçı her zaman olduğu gibi kıyafetiyle de dikkat çekti. Altın sarısı göğüs dekolteli mini kıyafetiyle beğeni kazanan sanatçı ya hayranları ‘Altın kız’ diye tezahürat yaptılar. Kıyafeti merak konusu olan şarkıcının elbisesi “The Attico” imzalı ve altın madeni para desenli . Son zamanların en moda rengi kıyafet ile sahnede ışıl ışıl olan Hadise, kıyafetini çok sevdiğini ve kendisine bu rengin çok yakıştığını söyledi. Hadise, konseri sırasında kendisini dinlemek üzere İstanbul'dan gelen hayranı ile sahnede dans edip şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

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