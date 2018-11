Amanda Cerny: ‘Türkiye basında yazılanlardan çok farklı bir ülke’

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Amanda, merhaba, hoş geldin Türkiye'ye. Aileni, büyüdüğün evi merak ediyorum…

Bütün ailem Pittsburgh'dan. Ben de orada doğdum. Sonra Connecticut, oradan da Florida'ya taşındık. 11 yaşıma bastığımda annemle babam boşandı. O günden sonra hayat hiç kolay olmadı, her şeyi annemle ve kardeşlerimle yaptık. 13 yaşımda 3 ayrı işte birden çalışıyordum. Bebek bakıcılığı, kasiyerlik ve garsonluk yapıyordum. Bir yandan da okuyordum, üstelik notlarım da çok iyiydi. Üniversite bursu alabilmek umuduyla spora başlamıştım… Hayalini kurduğum her şey için hep çok çalışmak zorundaydım. Cep telefonu mu istiyorum, bunun için para kazanmalıydım. Araba mı istiyorum, yine çok çalışmalıydım… Bu deneyimler beni özgür ve güçlü kıldı. Annem bir girişimci ve eve hep o baktı. Florida'nın en büyük karate okulunun sahibi.

Ne okudun ?

Florida Devlet Üniversitesi'nde Uluslararası İş Yönetimi okudum. Hep oyuncu olmak istiyordum, ders alıyordum. California'ya gittim, Hollywood'a, yine zorlu zamanlardı…. Uzun bir hikaye ama kısa kesmek gerekirse; ben vazgeçmedim.

Sanırım bugün sosyal medyada dünyada en çok takipçisi olan 5 kişiden birisin…

Doğru, ben o listedeyim. Hatta Instagram Stories bölümünde dünyada birinci sıradayım. Çok acaip değil mi, ben de hala alışamadım buna! Önce Youtube'daydım, şimdi her yerdeyim.



23 milyon takipçi bazı Avrupa ülkelerinin toplam nüfusundan bile fazla… Her kıtadan, her şehirden insan var. Ve bazıları çok çirkin, hatta tacize varan yorumlar yazıyor…

Doğru, ama inan bunlar iyi günlerimiz ! Aslında ilk yıllarda çok daha korkunçtu yorumlar. İçeriklerim çeşitlendikçe, insanlar beni tanıdıkça bu yorumlar azaldı. Şimdi mesela biri çirkin bir şey yazsa hemen diğer takipçiler ona yanıt veriyor, sevenlerim çok daha fazla yani. Eskiden ben de yanıt yazardım sonra anladım ki bu nefret mesajlarını yazanlar aslında hayatta en çok savrulma yaşayanlar, en çok sevgiye ihtiyacı olanlar….

Bu kadar takipçi büyük bir güç… Sadece para mı kazanmak istiyorsun, nasıl bir etkinin peşindesin ?

Haklısın, üstelik sadece IG'de 23 milyon, tüm sosyal medyada toplam 35 milyon takipçim var. Yaptığım toplumsal fayda işlerini paylaşmak ayıp geliyor ama ilham vermek için koyuyorum. Haiti'de okuttuğum çocuklar gibi… Eğitim bence hepimizin en çok destek olması gereken alan, uzun vadede yoksulluğun da tek çözümü. Bazen de bir aktivizm başlatıyorum; mesela Puerto Rico'daki afetten sonra bir haftada takipçilerimin desteği ile 100 bin dolar topladık. Bölgeye doğrudan hekimlerin ulaşımını sağlamak için bir de özel jet bağışladık. Takipçilerimle her aşamayı ve her ödemeyi paylaştığım için bana güveniyorlar. Son olarak sürekli olarak dünya meseleleri ile ilgili bilgi vermeye çalışıyorum, en çok da çevre duyarlılığı konusunda.

Türkiye'de Toplum Gönüllüleri Vakfı ile okul inşaatında çalışmak için Kapadokya'ya gitmeyi de sen istemişsin diye duydum…

Doğru. Aslında bu öncelikle dünyada reklam yüzü olduğum Guess'in bir halkla ilişkiler kampanyası idi. Ama ben İstanbul'da mutlaka bir eğitim ayağı da olsun istedim. Kapadokya'da unutulmaz anlar yaşadım, çocukların yüzlerindeki gülümseme her şeye değer! Biz okul boyadık, aileler bize yemek yaptı. Eşsiz bir deneyimdi…

Twitter'da yaşanan şu ‘Yozgatlı takipçi ve yenge’ esprisini biliyorum.. Türkiye ile de böyle mi tanışmış oldun?

Evet, biraz öyle oldu… Ben o kişiye bir cevap yazınca olay ilerledi. Fakat sonradan o hesabın sahte olduğunu öğrendik! Ciddi sayıda Türk takipçim var.

Türkiye'ye ilk kez mi geldin?

Evet.. Ve Batı'da basında yazılanlarından çok daha farklı bir ülke olduğunu gözlerimle görmüş oldum! İnsanlarınız harika, sıcak ve müthiş misafirperver. Ülkeniz gerçekten hem çok güzel hem de kültürel çeşitlilikte çok zengin. Kesinlikle geri geleceğim…

İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda kaldın…

Gerçek bir prenses gibi hissettim, inan. İstanbul çok etkileyici, Boğaziçi, gece hayatı, yemekler, insanlar… Efsaneydi!



Yeni projelerin var mı ?

Hayat hep yeni proje benim için. 2019'da vizyona girecek bir kaç filmim var. Creed 2 bunlardan biri. Bir de Netflix için yönetmen McGee ve yapımcı Mary Viola ile bir film çektik. Yeni yıl, yeni heyecanlar…

Türkiye'deyken bir çok Türk bayrağı fotoğrafı koydun… Biz bayrağımızı çok seviyoruz, üzerindeki semboller tarihimizi anlatıyor. Ne biliyorsun tarihimiz hakkında?

Neredeyse iki buçuk yıldır Türk bayrağı ile fotoğraflar paylaşıyorum. Ben de merak ettim ve okudum tarihinizi. Geldiğimde de her yerde Atatürk'ün fotoğraflarını gördüm zaten. Ülkenizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olduğunu biliyorum, çok sevildiğini de… Türkiye'nin tarihi gerçekten çok ilginç, belki de bununla ilgili bir Youtube videosu yapmalıyım.