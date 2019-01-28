Catherine Zeta Jones 25. SAG Ödülleri’ne damga vurdu

SAG yani Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu. Her zamanki gibi kırmızı halı stilleri törene damgasını vurdu. Ünlü oyuncu Catherine Zeta Jones'un derin göğüs ve bacak dekoltesi ise hayranlık uyandırıd...

Ekran Oyuncuları Derneği’nin 1994’ten bu yana sinema ve televizyon alanında ödül dağıttığı SAG (Screen Actors Guild) dün gece sahiplerini buldu. Bu yıl 25’inci kez düzenlenen SAG Ödülleri'ne (Ekran Oyuncuları Birliği) yine kırmızı halı damgasını vurdu.

Los Angeles'ta düzenlenen törene Ladg Gaga’dan Emily Blunt’a, Emma Stone’dan Patrica Clarkson’a pek çok ünlü ismin katıldığı törene hiç kuşkusuz yıldız oyuncu Catherine Zeta Jones damgasını vurdu. Zuhair Murad imzalı derin göğüs ve bacak dekolteli bir elbise tercih eden Jones, Chopard mücevherleri ve doğal saç ve makyajıyla oldukça şık bir görünüm elde etmiş.

