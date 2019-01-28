Catherine Zeta Jones 25. SAG Ödülleri’ne damga vurdu

SAG yani Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu. Her zamanki gibi kırmızı halı stilleri törene damgasını vurdu. Ünlü oyuncu Catherine Zeta Jones'un derin göğüs ve bacak dekoltesi ise hayranlık uyandırıd...
Ekran Oyuncuları Derneği’nin 1994’ten bu yana sinema ve televizyon alanında ödül dağıttığı SAG (Screen Actors Guild) dün gece sahiplerini buldu. Bu yıl 25’inci kez düzenlenen SAG Ödülleri'ne (Ekran Oyuncuları Birliği) yine kırmızı halı damgasını vurdu.
Los Angeles'ta düzenlenen törene Ladg Gaga’dan Emily Blunt’a, Emma Stone’dan Patrica Clarkson’a pek çok ünlü ismin katıldığı törene hiç kuşkusuz yıldız oyuncu Catherine Zeta Jones damgasını vurdu. Zuhair Murad imzalı derin göğüs ve bacak dekolteli bir elbise tercih eden Jones, Chopard mücevherleri ve doğal saç ve makyajıyla oldukça şık bir görünüm elde etmiş.
Törenden eli boş dönen Lady Gaga, geceye Dior imzalı beyaz bir elbise ile katıldı. Kıyafet, markanın geçtiğimiz gün defilesini gerçekleştirdiği 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonundan…
Emily Blunt, gecede Michael Kors markasına ait pembe bir elbise giydi. Bunu Jimmy Choo çanta ve Sam Edelman ayakkabılarla kombinleyen Blunt maalesef şıklık konusunda sınıfta kaldı… Elbisenin kol kısımlarındaki fırfırlar hava katmış ama kıyafeti sade tercih etmesi çok daha iyi olurmuş…
Kara Panter filminin üç kadın oyuncusu Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Danai Gurira…
Son dönemlerde kırmızı halıda pantolon giyme trendine uyan ünlü oyuncu Emma Stone Louis Vuitton kıyafetiyle oldukça şık ve sade bir görünüm elde etmiş.
Patricia Clarkson gecenin en şık kadınlarından biriydi…
Sarah Oh biraz dikkat etse çok şık bir stile sahip olabilir.