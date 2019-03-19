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Ceza podyumda
Ceza podyumda
Ünlü rap'çi Ceza, DB Berdan 2019 sonbahar kış koleksiyonunun tanıtım defilesinde podyuma çıktı. Ünlü rap'çi rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Hale Ceylan BARLAS
Moda 19 Mart 2019 - 16:02

Her defilesinde toplumda pek farkına varılmamış bir konuya ışık tutan Dab Berdan, 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu, toplumda bireylerin çeşitli şekillerde nesneleştirilmelerine karşı çıktıkları bir defile ile tanıttı. 90’lardan ilham alan koleksiyonda overdose parçalar, sloganlı tasarımlar, raver pantolonlar, alüminyum folyo görünümlü püf montlar öne çıkıyor.

Defilenin iki sürpriz ismi vardı. Biri rap müziğinin ünlü ismi Ceza, diğeri ise Çarpışma dizisinden tanıdığımız oyuncu Merve Çağıran….

Ceza rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, Çağıran ise dansıyla alkışları topladı.

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