CFDA Moda Ödülleri 2020 Adayları açıklandı

Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA) tarafından 2020 CFDA Moda Ödülleri için adaylar belirlendi. Kazananlar 14 Eylül'de cfda.com ve CFDA'nın sosyal medya kanallarında ilan edilecek.

2020 CFDA Moda Ödülleri’nin adayları belli oldu. Bu yıl Kurucu Ödülü, Pozitif Değişim Ödülü, Ömür Boyu Başarı Ödülü ve Moda İkon Ödülü dahil olmak üzere geçmişte verilen bir çok onur ödülü kategorileri listeden çıkarıldı. CFDA başkanı Tom Ford yaptığı açıklamada, “Sektörümüz için benzeri görülmemiş bir zorluk ve değişim zamanında, moda yaratıcılığının en iyisini temsil eden adayları tanımanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 2021’de Amerikan moda endüstrisini onurlandıran yüz yüze bir kutlamaya dönmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi. İşte adaylar:



Yılın Amerikalı Kadın Giyim Tasarımcısı

Marc Jacobs, Tom Ford, The Row ile Ashley Olsen ve Mary-Kate Olsen, Gabriela Hearst ve Brandon Maxwell.

Yılın Amerikalı Erkek Giyim Tasarımcısı

Pyer Moss ile Kerby Jean-Raymond, Thom Browne, Bode ile Emily Adams Bode, Todd Snyder ve Tom Ford.

Yılın Amerikan Aksesuar Tasarımcısı

Telfar ile Telfar Clemens, The Row ile Ashley Olsen and Mary-Kate Olsen, Gabriela Hearst, Coach ile Stuart Vevers ve Jennifer Fisher Jewelry ile Jennifer Fisher.

Amerikan Yılın Gelişen Tasarımcısı

Peter Do, Christopher John Rogers, Kenneth Nicholson, Reese Cooper ve Staud ile Sarah Staudinger ve George Augusto.

Yılın Küresel Kadın Tasarımcısı

Bottega Veneta ile Daniel Lee, Dries Van Noten, Prada ile Miuccia Prada, Valentino ile Pierpaolo Piccioli ve Rick Owens.

Yılın Küresel Erkek Tasarımcısı

Craig Green, Dries Van Noten, Loewe ile Jonathan Anderson, Dior ile Kim Jones ve Louis Vuitton ile Virgil Abloh