Chanel ve Prada Corona Virüsü nedeniyle Asya’daki defilelerini iptal etti

Dünyaca ünlü iki marka Chanel ve Prada’dan defile iptali… Chanel mayıs ayında Çin’in başkenti Pekin’de bir Métiers d’Art şovu gerçekleştirecekti. Ancak Çin’de ortaya çıkan ölümcül salgın Corona Virüs nedeniyle defileyi iptal kararı aldı.

Aynı şekilde dev moda markası Prada da 21 Mayıs’ta Japonya’da gerçekleştireceği Resort 2021 şovunu iptal ettiğini duyurdu. Şirket adına yapılan açıklamada “Bu karar Resort 2021 şovumuzda çalışmayı ve katılmayı planlayan herkes için ihtiyati tedbir olarak bir sorumluluk ve saygı eylemi olarak verildi. Prada, içten sempatilerini ve endişelerini bu durumdan etkilenen tüm insanlara ve bölgelere yayıyor” denildi. Bu arada, Şangay ve Pekin moda haftaları da virüs kurbanı oldu ve mart ayının son haftası gerçekleşmesi beklenen etkinlik de ertelendi.