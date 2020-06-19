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Diane von Fürstenberg mağazalarını kapattı, çalışanları işten çıkardı
Diane von Fürstenberg mağazalarını kapattı, çalışanları işten çıkardı
Ünlü moda tasarımcısı Diane von Fürstenberg, corona virüsü nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. DVF markasını küçültme kararı alan tasarımcı mağazalarını kapattı, çalışanların yüzde 75'inin işine son verdi...
Moda 19 Haziran 2020 - 12:36

Belçikalı moda tasarımcısı Diane von Fürstenberg zor günler geçiriyor. Pandemi sebebiyle iş yapamaz hale gelen DVF markasının sahibi Diane, küçülmeye gidiyor. Bu kapsamda 19 mağazasının 18’ini kapatan, 400 kişiye yakın çalışanların yüzde 75’ini işten çıkaran Fürstenberg, artık Çin merkezli dijital satışa yöneleceğini açıkladı. Council of Fashion Designers of America Başkanı olan ünlü ismin, mağazalardaki malları da tasfiye etmeye başladığı öğrenildi…