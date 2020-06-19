Diane von Fürstenberg mağazalarını kapattı, çalışanları işten çıkardı
Belçikalı moda tasarımcısı Diane von Fürstenberg zor günler geçiriyor. Pandemi sebebiyle iş yapamaz hale gelen DVF markasının sahibi Diane, küçülmeye gidiyor. Bu kapsamda 19 mağazasının 18’ini kapatan, 400 kişiye yakın çalışanların yüzde 75’ini işten çıkaran Fürstenberg, artık Çin merkezli dijital satışa yöneleceğini açıkladı. Council of Fashion Designers of America Başkanı olan ünlü ismin, mağazalardaki malları da tasfiye etmeye başladığı öğrenildi…