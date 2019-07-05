Dice Kayek ilk ‘Flagship’ mağazasını Paris’te açtı

Ayşe – Ece Ege kardeşlerin kurduğu Dice Kayek markası ilk prestijli mağazalarını Paris’in kalbi St. Germain'in en gözde noktasında açtı. Dünyaca ünlü bir moda markasına kapı komşusu olan mağaza, St. Germain'in amblematik kafeleri Cafe Deux Magots ve Cafe Flore'nin hemen yanı başında hizmete girdi.

Belçikalı ünlü mimar Bernard Dubois'nin Doğu ile Batı kültürünu özel dokunuşlarla sentezleyerek tasarladığı mağazanın resmi açılışı ise eylül ayında olacak. Uzun yıllar sanat galerisi olarak hizmet veren ‘Rue Saint Benoît’daki 50'li senelerin ikonik binasında konumlanan mağaza Belçikalı ünlü mimar Bernard Dubois tarafından, Paris'teki en özel butiklerden biri olma hedefiyle tasarlandı.

Türkiye'den getirilen özel malzemelerle Anadolu kültürünün çok güçlü yansımaları hayat buluyor. Sadece Bilecik'teki madende çıkarılan ve özel teknolojiyle üretilen ‘Vize Pembesi’ mermer oldukça dikkat çekiyor. Yerler ‘Isparta Halısı’. Tasarımcılar misafirlere Türk kahvesi eşliğinde Türkiye'ye has bir tad olan, üzeri bütünüyle Isparta güllerinin yapraklarıyla kaplı ‘Couture Lokum’ ikram ediyor.

