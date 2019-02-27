Dior 2019-20 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı

Karlie Kloss, Jennifer Lawrence, Cara Delevinge ve daha pek çok ünlü sima, dün Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Dior defilesine katıldı...

Dünyaca ünlü marka Dior, Milano Moda Haftası kapsamında 2019-20 Sonbahar-Kış koleksiyonunu tanıttı. Defileyi izlemeye gelenler arasında Karlie Kloss, Cara Delevinge, Eva Herzigova, Bianca Jagger, Jennifer Lawrence gibi ünlü isimler vardı. Stilleriyle dikkat çeken isimler, markaya ait tasarımlarla etkinliğe katıldı…

Jennifer Lawrence baştan aşağı Dior kombini ile defileye katıldı. Gri yün ipek elbisesini, markaya ait güneş gözlüğü ve siyah deri ayakkabılarla kombinledi…

Cara Delevingne defileye giderken markaya ait pembe ipek bir elbise tercih etti.

Karlie Kloss, spor şık bir kombin yapmış. Dior’un 2019-20 Sonbahar Kış koleksiyonundan parçalar seçen Kloss, oldukça hoş görünüyor…

Ünlü model Eva Herzigova derin göğüs dekolteli bir tulum tercih etmiş. Kıyafetini fularla tamamlaması hoş bir görünüm elde etmesini sağlamış. Ne var ki çanta kıyafetle oldukça uyumsuz görünüyor…

Olivia Palermo da defileyi izlemeye gelenler arasındaydı. Palermo’nun çantası ve ayakkabıları, iç karartan kıyafetiyle uyumsuz olduğu kadar gözü de rahatsız ediyor.

Bir döneme damgasını vurmuş stil ikonu Bianca Jagger, beyaz baskılı kaşmir paltosu ile oldukça şık görünüyor…