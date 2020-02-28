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Dior 2020 defilesi gerçekleşti, feminist manifesto dikkat çekti
Dior 2020 defilesi gerçekleşti, feminist manifesto dikkat çekti
Dünyaca ünlü moda devi Dior, 2020-2021 Sonbahar Kış defilesini gerçekleştirdi. Modeller defilede, yerde serili gazete sayfaları üzerinde yürüdü. Marka, tecavüzlere, tacizlere ve kadına şiddete dikkat çekmek için güzel bir işe imza atmış oldu.
Moda 28 Şubat 2020 - 08:00

Maria Grazia Chiuri'nin 1960'lar ve 1970'lerdeki İtalyan feminist sanatının simgesel figürlerinden ilham alarak tasarladığı Dior Sonbahar-Kış 2020-2021 koleksiyonu dişilik, beden ve feminizm arasındaki çok boyutlu ve değişmez bağları sorgulamaya devam ediyor. Dior Kreatif Direktörü, ergenlik döneminden itibaren moda ve sanat üzerinden benliğini ortaya koyma konusunda kendine bir yol belirlemişti. Ona göre kıyafetlere biçim vermek, ekoseden puantiyeye desenleri yerleştirmek, etek boylarına ve biçimlerine karar vermek ve siyahtan beyaza tüm renk skalasını belirlemek; kimlik ve kız kardeşlik arasında bir özgürlük fikrinin inşası anlamına geliyordu.

Sonbahar kış defilesinde yine feminist bir manifesto ile karşılaştık. Kolektif sanatçı Claire Fontaine'den ilhamla bir podyum tasarlandı ve ‘Io Dico Io’nun, İngilizce çevirisi ‘I Say I’ olan yani ‘Ben, ben derim’ sözleri ışıklı panolarla yazıldı. Fransız gazetesi Le Monde'dan sayfalarla kaplanan podyum ise, 1949 yılında Henri Matisse'i fotoğraflayan Robert Capa'nın “Le Monde Pixélisé” isimli eserindeki “Newsfloor” işinin bir adaptasyonu olma özelliğini taşıyordu.

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‘Ben, ben derim’ aynı zamanda Roma'daki Ulusal Modern Sanat Galerisi'nde 23 Mart – 21 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek serginin adı. Dior'un desteğiyle organize edilen sergide, Carla Lonzi'nin koleksiyonun ruhunu taşıyan ve bütün defileye nüfuz eden feminist manifestosu detaylı olarak incelenebilecek.