Donatella Versace Çin’den özür diledi

Ünlü İtalyan markası Versace öyle bir hataya imza attı ki, tüm ürünleri toplatmak zorunda kaldı. Bir tişörtüne Çin'in yarı özerk bölgeleri Macau ve Hong Kong'u bağımsız ülkeler gibi gösteren Versace özür diledi. Markanın özür dilemesi ise sosyal medyada 'Pazarı kaybetmekten korktu', 'Hong Hong'taki olaylara sessiz kalmayı tercih etti', 'Zora gördü özür diledi' gibi yorumlara neden oldu.

Dünyaca ünlü giyim markası Versace, yaptığı büyük bir hata nedeniyle Çin’den özür dilemek zorunda kaldı. Yeni koleksiyonunda yer alan bir tişörtün üstüne, “Milano-İTALYA, Paris-FRANSA, New York-ABD, Pekin-ÇİN” gibi bazı şehirler ve bağlı oldukları ülkelerin adlarına yer veren marka şehir-ülke eşleşmeleri yaparken “Hong Kong-HONG KONG” ve “Macau-MACAO” yazdı.

Versace’nin Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’ni iki bağımsız ayrı yer gibi gösterilmesi, ülkede büyük bir tepkiye yol açtı. Üstelik bu hata, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin’e, Makao Özel İdari Bölgesi’ne ve Tayvan’a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına yönelik protestoların halen Hong Kong’ta sürdüğü hassas döneme denk geldi. Çin halkı markayı, Hong Kong ve Macau’nun ayrılığını desteklemekle suçladı.

Bu olay büyük markalar için önemli bir pazar olan Çin’de kullanılan sosyal ağlardan Weibo’da, 400 milyonun üzerinde etkileşim aldı ve İtalyan moda devi gelen tepkiler üzerine harekete geçti ve Donatella Versace bir açıklama yaparak özür diledi: “Şirketimiz tarafından yapılan ve halen birçok sosyal medya kanalında tartışılmakta olan talihsiz hata için çok üzgünüm. Çin’in ulusal egemenliğine saygısızlık etmeyi asla istemezdim, bu sebeple bu yanlışlık ve yol açmış olabileceği her türlü rahatsızlık için şahsen özür dilemek istedim.”

Versace’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da “Şirketimiz ürününün tasarımı için özür diler. Söz konusu tişört temmuz ayında piyasadan geri çekildi. Şirket, bundan böyle daha bilinçli şekilde hareket edecek” denildi. Markanın özür dilemesi ise sosyal medyada ‘Pazarı kaybetmekten korktu’, ‘Hong Hong’taki olaylara sessiz kalmayı tercih etti’, ‘Zora gördü özür diledi’ gibi yorumlara neden oldu.