Game of Thrones 8. sezon galasını yaptı

Game of Thrones, dün akşam New York'ta final sezonu için bir gala düzenledi. İlk bölümden son bölüme kadar dizide yer almış her oyuncu bu özel gecede bir araya geldi...
HBO, Game of Thrones’un 8. sezon prömiyerini, dün akşam New York’ta gerçekleştirdi. İlk bölümden bu yana dizide yer alan tüm oyuncuların hazır bulunduğu gala büyük ses getirdi. GOT oyuncularının şıklıkları ise göz doldurdu… İşte kameralara yansıyan stiller…
Carice van Houten gecenin en şık kadınlarından biriydi…
Galaya Valentino’nun 2019 Sonbahar Kış koleksiyonundan bir elbise ile katılan Emilia Clarke, kıyafet tercihi ile rüküşler sınıfında yerini aldı. Bu elbisenin orijinali aslında transparan ve son derece şık bir tasarım. Lakin Clarke etek kısmını astarlı tercih ettiği için tüm tasarımı mahvetmiş diyebiliriz…
Galanın en göz alıcı ismi Gwendoline Christie… Dizinin konseptine uygun, üzerinde ateş ve duman efektlerinin yer aldığı Iris van Herpen imzalı elbisesiyle gecenin en şıkları arasında yer aldı…
Mor saçlarıyla geceye katılan Maisie Williams , Miu Miu koleksiyonundan bir elbise tercih etmiş lakin, bu tasarım ne boyuna ne de proporsiyonuna hiç gitmemiş… Böyle saçlara daha sportif ve mini bir elbise tercih edebilirmiş…
New York’taki Game Of Thrones sezon finalinin galasına katılan Natalie Dormer, Giorgio Armani imzalı tek omuzlu siyah elbisesiyle asil ve çekici bir görünüm elde etmiş…
Nathalie Emmanuel, galaya Ermanno Scervino imzalı elbisesiyle katıldı…
Nikolaj Coster Waldau
Peter Dinklage ve oyuncu eşi Erica Schmidt
Prömiyerin en şık olmasa da en pahalı elbisesine sahip olan isim Rose Leslie… Oscar de la Renta imzalı, dek omuz kırmızı elbise tam olarak 157 bin TL… Rose diziden ayrıldıktan sonra, GOT’un başrol oyuncusu Kit Harington ile evlenmişti…
Sibel Kekilli de gecede hazır bulunan isimlerden biriydi… Ne var ki kıyafet seçimi son derece kötü… En azından Game of Thrones’un galası için başka bir elbise tercih edebilirdi…
Gecenin en göz alan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Sophie Turner’dı… Korseli elbisenin üst kısmı, vücuduna çok iyi oturmuş lakin aynı şey etek kısmı için geçerli değil. Louis Vuitton tasarımı elbisenin etek boyu diz altında olsaydı çok daha hoş bir görünüm elde edebilirdi…