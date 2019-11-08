Gigi Hadid stili hakkında eleştiri yapanlara ‘İstediğim gibi giyinirim’ dedi

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, stiliyle öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Moda haftalarının ve defilelerin aranılan ismi Hadid, özel davetlerde şıklığıyla göz doldururken, sokak tarzı ise genelde rahat kıyafetlerden yana oluyor.

Günlük hayatında çoğu zaman spor, bazen spor şık kombinler yapan ünlü modelin bazı takipçileri ise kıyafetlerini eleştirmeye başladı ve “Seksi ve ikonik tarzına ne oldu” gibi yorumlar yaptı.

İlk başlarda cevap vermeyen Gigi Hadid, bu eleştirilerin dozu artınca Twitter’dan isyan etti. “Sokakta dolaşmaya sizin onayınıza göre çıkmıyorum” diyen Hadid, duygularını şu sözlerle anlattı:

“Gerçek olmayan beklentileriniz ve yeterince seksi olmamam hakkında gelen küçük şikayetleriniz giyim tarzımı değiştirmeyecek. Hepiniz kadınları güçlendirmekten bahsediyorsunuz. Ben tenini gösteren- göstermeyen tüm kadınları destekliyorum. Bu bir seçim. İstediğim gibi giyiniyorum ve kendimi seksi hissediyorum. Bu stilistle alakalı değil, bu kendimi nasıl ifade etmeyi seçtiğimle alakalı. Sizin fikriniz bunu değiştirmeyecek. Böyle düşünenler, kendi enerjinize ve sevdiğiniz stile odaklanmalısınız.”



Uzun uzun eleştirilere cevap veren Hadid, bir süre sonra attığı tweetleri sildi. Ünlü modelin bu hareketi de yine takipçileri tarafından eleştirildi.