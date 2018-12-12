Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gigi Hadid’in 2 derecelik havadaki stili şaşırttı
Gigi Hadid’in 2 derecelik havadaki stili şaşırttı
Ünlü model Gigi Hadid, dün New York sokaklarında görüldü. Baştan sona turuncu bir kombin yapan Hadid'in, 2 derecelik havada göğsünü açık bırakan bir gömlek giymesi şaşırttı...
Moda 12 Aralık 2018 - 10:09

Victoria’s Secret’ın ünlü meleği Gigi Hadid dün New Yorkta’ydı… Hava sıcaklığının 2 derece olduğu şehirde, tek düğmeli, göğsünü ve göbeğini açıkta bırakan bir gömlek giymesi şaşkınlık yarattı.
gigi-hadid2Herkesin kalın montlarla dolaştığı sokakta, hiç üşümüyormuşçasına gülerek poz veren Hadid, sosyal medyada ‘Üşütecek’ yorumlarına neden oldu…
gigi-hadid3Ton sür ton uygulamasının en güzel örneklerinden birini sergileyen Gigi Hadid, Ronald Van Der Kemp (RVDK) markasına ait kombiniyle de beğeni topladı…
gigi-hadid

Etiketler