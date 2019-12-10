Gizia & Gizia Gate Emaar Square Mall’da açıldı

Gizia & Gizia Gate, tasarımı ve mimarisi İstanbul'un zengin kültürel mirasını ve ruhunu yansıtan Emaar Square Mall'da yaklaşık 3000 m2'lik mağazalarıyla müşterileriyle buluşuyor. Mağaza, açık plan anlayışıyla dizayn edilerek reyon geçişleri malzeme farkları ve planlamanın getirdiği mekansal ayrımlarla tasarlandı.

Yeni mağazada, Chalayan, Bora Aksu, Özgür Masur, Hakaan Yıldırım, Raisa Vanessa, Arzu Kaprol, Dice Kayek, Lug Von Siga, Nihan Peker, Aslı Filinta, Zeynep Tosun başta olmak üzere birbirinden farklı çizgilere sahip olan Türk Tasarım markaları yer alıyor.

Tasarımcıların ‘Haute couture’ kalitesinde üretilen şık, feminen ve sofistike kodlarıyla tanımlanan koleksiyonlarını yeni yerinde görebilirsiniz.

