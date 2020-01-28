Jelena Karleusa, Ariana Grande’nin tasarımını çaldığını iddia etti

Eşi Dusco Tosic ile ayrılacağı yönündeki söylentilerle gündemde olan şarkıcı Jelena Karleusa, dün yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Jelena, meslektaşı Ariana Grande'nin 62. Grammy Ödülleri'nde giydiği bir elbiseyi daha önce kendisinin giydiğini, kıyafetin modelini çaldıklarını ve tasarımın orijinalinin kendi modacısına ait olduğunu söyledi.

Sosyal medya paylaşımları ve seksi kıyafetleriyle dikkat çeken Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, Beşiktaş’ın eski yıldızı olan eşi Dusco Tosic ile boşanma aşamasında. Boşnak futbolcu Ongjen Vranjes ile eşini aldattığı söylenen Karleusa, bu söylentiler güncelliğini korurken, bir başka konu ile gündeme geldi.



62. Grammy Ödülleri’nde Giambattista Valli tasarımı gri bir elbise giyen Ariana Grande’yi, kendisine özel olarak tasarlanan elbisenin tasarımını çalmakla suçlayan Jelena “Bu kıyafet benim için dikilmişti ve kıyafetin orijinal tasarımcısı benim modacım” dedi.



Geçen yıl ekim ayında bir dergi çekiminde giydiği, Amina Hasanbegovic tasarımı elbise için ‘Bendeki orijinal’ diyen Karleusa, hem Grande’nin hem de tasarımcı Valli’nin yaptıklarının çok komik olduğunu dile getirdi.

