Louis Vuitton ile ilgili skandal iddia: Kendi butiğinden sahte çanta satıyor

Moda dünyasında skandal bir olay gündemde: Louis Vuitton'un kendi butiğinde sahte çantalar sattığı iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Bu ay Changsha’nın Furong bölgesindeki Çin mahkemesi, Louis Vuitton’un sahte bir Vaugirard çantayı 23.360 dolara sattığını iddia eden müşteriye tazminat ödemesine karar verdi. Markaya, fiyatın üç katı ek ödeme ile birlikte tüm tutarı iade etmesi gerektiği belirtildi.

Louis Vuitton’un yalnızca gerçek Louis Vuitton çantalar satmadığını düşünen müşteri, çantanın kaynağını doğrulamak için üçüncü taraf bir kimlik doğrulayıcıya gitti. Ve beklenmedik bir şekilde, ürünün sahte olduğu belirlendi. Davacı, duruşunu desteklemek için satış gününden bir makbuz ve ödeme kayıtları sunmayı başardı.

Çin sosyal ağı Weibo’da kullanıcılar hemen, sahte bir çantanın doğrudan bir Louis Vuitton mağazasının envanterine nasıl girebileceğine dair teoriler üretmeye başladı. Sosyal medya kullanıcıları çantanın müşteri veya başka biri tarafından değiştirilebileceğini düşünüyor ve bu da kimlik doğrulayıcının ürünün sahte olduğu sonucuna varmasına neden olmuş olabileceği üzerinde duruluyor. Bir kısım ise mağaza içinden bir iş olup olmadığını düşünüyor.

Louis Vuitton, mahkeme kararına rağmen sahte mal sattığını reddediyor.

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