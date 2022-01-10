Lüks markalar spor aletlerine el attı

Lüks moda, her gün farklı ve şaşırtan bir tasarım veya yorumla karşımıza çıkarken, 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda sportif yüzünü kanıtlayan Dior diğer markalara da ilham oldu. Stil dozu yüksek koşu bantları, ipler, ağırlıklar hatta yoga matları bu yıl çokça karşımıza çıkacak. Saint Laurent, Versace, Ralph Lauren ve Louis Vuitton gibi lüks modanın çekim alanında olan markalar, bu fikrin öncüsü olma yolunda sağlam adımlar atarken, satışa sunulan spor aletlerinin fiyatları da uzun süre konuşulacağa benziyor...

Dünya TAŞLARDAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konu spor olduğunda, salonlarda saatler geçirenler ve egzersizi sıkıcı bulanlar olmak üzere iki gruptan söz edebiliriz. Tasarımcılar da bu ayrımı fark etmiş olmalı ki farklı bir plan devreye sokarak bizleri şaşırtmayı başardı.

“Spordan uzak duranları lüks ile kandırmak mümkün mü?” Dior, Saint Laurent, Louis Vuitton ve Versace gibi markalar bu sorudan yola çıkarak, spor aletlerine yeni bir bakış açısı kazandırdı. Bir de tabii ayrılması gereken epey bir bütçe…

ESTETİK, KALİTE İŞLEVSELLİK KARŞISINDA MI?

Eskiden havalı bir tozluk veya üst seçimi spora teşviği artırırken, artık lüks dambıllar, marka koşu bantları hatta pilates topları kendine bu ikilemde yer bulmayı başardı.

Peki, konu ekipmana gelince sadece kalitesi değil estetiği de önemli mi?

Fransız moda evi Christian Dior kesinlikle öyle umuyor. Dior, evdeki spor salonunuzu büyülemek için Dior Vibe adlı yeni bir kapsül koleksiyonu satışa sundu. Lüks moda devi sınırlı sayıda üretilen koleksiyon için Technogym ile birlikte çalıştıklarını duyurdu.

Peki Dior’un koleksiyonunda neler mi var? Koşu bandı, bench, pilates topu… Yani evde en çok kullanılan aletler. Bir de bu koleksiyon sadece Dior’un belli başlı pop-up mağazalarında yer alacak.

Christian Dior imzalı pilates topu 900 sterlin (16 bin 900 TL) satışa çıktı.

160 BİN TL’YE KOŞU BANDI

Bu Christian Dior logosuna sahip koşu bandı normal koşu bantlarından pek farklı gözükmese de 8 bin 500 sterlin (159 bin 650 TL) gibi bir fiyata alıcı bulmayı bekliyor. Türkiye’de 2 binden başlayan fiyatlarla koşu bandı almak mümkün…

Bu Christian Dior logosuna sahip koşu bandı normal koşu bantlarından pek farklı gözükmese de 8 bin 500 sterlin (159 bin 650 TL) gibi bir fiyata alıcı bulmayı bekliyor. Türkiye’de 2 binden başlayan fiyatlarla koşu bandı almak mümkün…

Dior’un koşu bandı, kendisine özel uygulamasıyla telefona entegre edilebiliyor ardından profesyonel eğitmenlerle koşu rutinleri veya video egzersizleri kişiyle paylaşılıyor. Akıllı ekranı bir dokunuşla hız ayarlarken, eğitimler arasında da hızlı bir geçiş sağlıyor.

LOUİS VUİTTON DA YARIŞTA

Konu lüks moda olunca akla gelen ilk markalardan biri olan Louis Vuitton da tabii ki bu akımdan geri durmadı.



Louis Vuitton logosu ile süslenmiş deri ve altın renkli dambıllarla egzersiz yapmak için ise 1950 sterlin (36 bin 600 TL) gibi bir ücreti gözden çıkarmanız lazım… 1 kg ve 3kg olarak iki seçeneği olan dambılların Türkiye’deki ortalama fiyatı ise 35 TL….

DİOR BENCH İSTEYEN?

Ağırlık sehpası bench de evde spor yapanların olmazsa olmazı arasında. Ancak Dior’un tasarladığı bench fiyatı soğuk terler dökmenize neden olabilecek cinsten.

Bu lüks fitness ekipmanının fiyatı ise 4 bin 700 sterlin yani ortalama 88 bin TL.

Peki Louis Vuitton ip ile ip atlamaya ne dersiniz?

Louis Vuitton’ın ikonik monogram desenini ip ile birleştirince ortaya 540 sterlinlik (8 bin 500 TL) fiyatı ile bu ip çıkmış. Atlamaya kıyabilirseniz eğer ip ile ilgili yorumlar hep olumlu…

VERSACE LOGOLU AĞIRLIK

Dior, Louis Vuitton derken, spor malzemesi yarışına giren bir marka da Versace. Ev için tasarlanan kettlebell yani ağırlık topları Amazon dahil birçok sitede satışta.

Versace’nin logosu ile tamamlanan 20 kilogramlık bu ağırlığın fiyatı ise 510 sterlin yani yaklaşık 9 bin 500 TL. Türkiye’de ise 300 TL’den başlayan fiyatlarla işinizi görebilecek bir ağırlık edinebilirsiniz…

ALTIN RENGİ AĞIRLIK

Gelelim Yves Laurent marka dambıllara…



‘İşe yarayacak kadar’ ağır bu dambıllar, yüzde 100 paslanmaz çelik olmasının yanı sıra altın rengiyle de ön plana çıkıyor. 850 sterlin yani yaklaşık 9 bin 500 TL gibi bir fiyata sahip… Kimileri için ‘sanat’ kimileri için ‘gösteriş’.

‘LÜTFEN MODA OLMASIN’

Evde spor denince akla ilk gelen yoga matları da yine lüks markaların etkisi altında.



Versace tamamen logosuyla kaplı yoga matını sınırlı sayıda ve sadece özel mağazalarda olmak üzere satışa sundu. 183×68 cm boyutundaki mat sizi evinizden Demet Akalın’ın evine doğru yolculuğa çıkarabilir… O yüzden biz ‘lütfen moda olmasın’ diyoruz…

Ve son olarak yarışa dahil olan isim Ralph Lauren oldu.



Ralph Lauren logolu matara diğer ürünlere göre yine görece makul fiyata sahip. 28 sterline yani ortalama 550 TL’ye satışa çıkarılan matarayı yakında Hollywood ünlülerinde görmemiz muhtemel….

İlginizi Çekebilir Dünyayı ikiye ayıran Ugg botlar yeniden mi moda oluyor?

İlginizi Çekebilir 2021 yılına damga vuran kültür sanat olayları