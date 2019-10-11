Mehtap Elaidi, ‘Ada’ havası yarattığı mekanla nostalji yaptırdı

Mehtap Elaidi, Journey Me adını verdiği 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunu, Mercedes Benz Fashion Week kapsamında sundu. Sakıp Sabancı Müzesi’nin Fıstıklı Terası’nı adalardan ilham alarak tasarlatan ve kreasyonunu özel ada atmosferinde sunan Elaidi, feminen siluetleri daha sert kumaşlarla buluşturarak koleksiyonda ironik bir kontrast yaratmış.

İstanbul'un şehir siluetini tasarımlarda gördüğümüz, modellerin ellerinde şemsiyelerle çıktğı, püskül ve nakışların öne çıktığı defilede, kırmızı, pembe, mint ve bej tonlarına oldukça baskındı…

Elaidi’nin ikonik beyaz gömlekleri de her zamanki gibi koleksiyonda yerini almıştı. Koleksiyonda dikkat çeken bir detay da, minik el çantaları oldu. Catto Catto x Mehtap Elaidi işbirliğinden doğan bir çanta modeli ve özel desenlerle boyanmış çantalar kıyafetlere eşlik etti.