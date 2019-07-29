MET’in yeni sergisi: ‘Modanın Peşinde: The Sandy Schreier Koleksiyonu’

MET Kostüm Enstitüsünde gerçekleşecek olan bir sonraki büyük moda sergisini açıkladı. Sergi, büyük ihtimalle adını hiç duymadığınız bir kadının dolabı üzerine olacak. ‘Modanın Peşinde: The Sandy Schreier Koleksiyonu’, dünyanın en üretken koleksiyoncularından biri olan Sandy Scherier’in özel koleksiyonu.

Detroit’te yaşayan Sandy Schreier, 96 yıllık modanın tarihi parçalarını da içeren 15,000 tasarımcı giysisiyle en prestijli koleksiyona sahip. Sergi için bunlardan yalnızca 80’inin seçildiği koleksiyon ile sadece modanın kronolojisi değil aynı zamanda Scherier’in dünyanın en ünlü moda koleksiyoncusu haline gelmesinin hikayesi de anlatılacak.

Kostüm Enstitüsü’nün sanat galerisi müdürü Jessica Regan, “Modayı takip edilebilecek ve koleksiyonu yapabilecek bir sanat türü olarak görmenin öncüsü. Sandy bunu başardığında birkaç müze dışında kimse modayı bu şekilde görmüyordu” dedi. ‘Modanın Peşinde: The Sandy Scherier Koleksiyonu’ 27 Kasım 2020’de Met’te açılacak.

