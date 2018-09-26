Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’in tacı elinden alınacak mı?

Miss Turkey 2018 birincisi olan Şevval Şahin'in estetikli çıkması 'Tacı elinden alınır mı?' sorularını da beraberinde getirdi. Ünlü moda tasarımcısı olan ve yarışmanın hem ön eleme hem ana jürisinde yer alan Cihan Nacar konu ile ilgili sozcu.com.tr'ye açıklama yaptı..

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Şevval Şahin… 19 yaşında genç bir model. Geride bıraktığımız hafta Miss Turkey 2018’in birincisi seçilen Şahin’in aldığı derece çok tartışıldı. ‘Daha güzeller vardı’ diyen de oldu ‘Neden bu kız seçildi?’ diye sorgulayan da… Otoritelere göre de Şahin tüm kriterlere uyuyordu…

Derecesi tartışılırken, ertesi gün Arap sevgilisi sosyal medyada gündem oldu. Syed Amir-Ali Kirmani’nin hesabındaki paylaşımlar dikkat çekiciydi. Tam konu kapanmışken bugün de Şevval Şahin’in yıllar önceki bir fotoğrafı ortaya çıktı. Estetikli halini görenler bunun kurallara aykırı olduğunu, Şahin’in insanları kandırdığını ve tacının elinden alınması gerektiğini söyledi…

Biz de sozcu.com.tr olarak Miss Turkey 2018 hem ön eleme hem de ana jüride yer alan ünlü moda tasarımcısı Cihan Nacar’ı arayarak herkesin merak ettiği soruyu sorduk: ‘Tacı elinden alınır mı?

Nacar Şevval Şahin’in kesin olmamakla birlikte sağlık sebebiyle estetik olduğunu belirtti ve konuya açıklık getirdi. İşte Nacar’ın açıklaması: “Estetikli olduğuna dair çıkan haberleri gördüğüm anda tüm fotoğraflarını inceledim. Henüz Şahin ile konuşmadım ama fotoğraflara baktığınızda vücudunda sadece burnunda estetik olduğunu gördüm. Ve estetiği sağlık için yaptırdığını düşünüyorum. Kaldı ki dudakta botoks, kalçada ya da göğüste estetik gördüğümüzde kurul olarak hemen eledik. Çünkü bir güzellik yarışmasında sağlık hariç estetik kabul edilemez.”

Cihan Nacar yarışmaya katılanların geniş bir özgeçmiş hazırladığını, hepsini tek tek incelediklerini ama Şevval Şahin’in gelen fotoğraflarında da estetiksiz halinin olmadığını da sözlerine ekledi: “Şevval aslında çok iyi bir model. London Fashion Week’te defalarca yürümüş, tasarımcıların peşinden koştuğu bir model. Yine söylüyorum sağlık sorunu için yaptırdığını düşündüğüm için de tacının elinden alınması söz konusu değil!”