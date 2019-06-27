Naomi Campbell’ın öncülüğünde yapılan Fashion For Relief bu yıl Londra’da

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell, 2005 yılından bu yana hayır kurumları için bir yardım defilesi düzenliyor. Afetlerden çocuk mültecilere yardımlara kadar pek alana yardım eli uzatan Campbell’ın defilesine dünyaca ünlü modeller de katılıyor.

Dünyaca ünlü tasarımcılar ve süper modeller tarafından desteklenen Fashion For Relief’in, bu yıl eylül ayındaki Londra Moda Haftası kapsamında gerçekleşeceği açıklandı.

Yıldız isimlerin yine podyumda olacağı Fashion For Relief’ın Londra’da yapılacağı duyurusu ise British Fashion Council (İngiliz Moda Konseyi)’in Naomi Campbell’in Moda İkonu Ödülü’nü alacağını açıkladığı etkinlikte ortaya çıktı…

