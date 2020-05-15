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Özlem Süer tasarımcı adaylarına ‘Özgün olun, kendi hikayenizi yazın’ dedi
Özlem Süer tasarımcı adaylarına ‘Özgün olun, kendi hikayenizi yazın’ dedi
Romantik ve bohem tasarımların, masalsı gelinliklerin yaratıcısı, moda dünyasının marka ismi Özlem Süer, genç tasarımcı adaylarına aldıkları eğitimle kendilerine özgü tarzlarını oluşturmalarını ve tasarımlarında kendi hikâyelerini kendilerinin yazması tavsiyesinde bulundu.
Moda 15 Mayıs 2020 - 14:02

Moda dünyasındaki kendine özgü tarzını her adımda hissettiren, pandemi ile başlayan süreçle Özlem Süer House'daki çalışmalarına ara veren Özlem Süer, yaklaşık iki ay süren ayrılığın ardından moda severlerle buluştu. 1 Haziran’da yeni koleksiyonu No:20'yi Özlem Süer House’da sergileyecek olan Süer, buluşma öncesinde ünlü tiyatro oyuncusu ve sunucu Açelya Akkoyun ile canlı yayında bir araya geldi.
Canlı yayında 2020 yılında bizleri nasıl bir gelinlik sezonu ve davetlerin beklediğini aktaran Süer, bu süreçten moda dünyasının nasıl etkileneceğini de instagram takipçileri ile paylaştı. Her alanda olduğu gibi moda dünyasında da eğitimin önemine dikkat çeken Süer, tam da bu noktada önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti ve “Yeni jenerasyon tasarımcılara hep kendileri gibi olmalarını, kendi hikayelerini kendilerinin yazmasını öneriyoruz” dedi. Bunların yanı sıra bu işte sabrın çok önemli olduğunun altını çizen Süer, “Çırak olmadan usta olmak mümkün değil. Bu nedenle bu işi yaparken çok sabırlı olmak gerekiyor. Örneğin biz, yılda iki kez ana, dört kez de ara koleksiyon hazırlıyoruz ve bu süreçte durmak tükenmek bilmeyen bir çalışma temposu ile ilerliyoruz. Bu çalışma modeli bize daha çok güç veriyor” diyerek, genç tasarımcı adaylarına çalışkan olmalarını ve yaşamı kucaklamalarını öneriyor.

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