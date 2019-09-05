Podyumda elbisesi düşen Lina Daniela Daza’nın zor anları

Lina Daniela Daza, dün çıktığı defilede talihsiz bir durum yaşadı. Podyumda yürürken elbisesinin askıları açıldı. Daza elleriyle göğüslerini kapatarak yürüyüşüne devam etti.

Genç model Lina Daniela Daza, dün akşam Kolombiya’da bir otelde defilede görev aldı. Daza, podyuma çıktığında ise talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldı; yürürken elbisesinin askıları düştü…

Bu durumda hiç panik yapmadan ve sakin bir şekilde elleriyle göğüslerini kapatan Daza yürümeye devam etti. Kulise dönmek yerine podyumda yürümeye devam eden Lina, bu hareketinden sonra uzun süre alkışlandı.

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Daza, “Şimdiye kadar olmamış bir şey oldu. Podyumun ortasında sütyenim düştü ve tepkim tamamen iç güdüseldi” dedi.