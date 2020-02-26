Puma, yeni koleksiyonunun tamamını geri dönüştürülebilir atıklardan tasarladı

Puma, günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri olan ve gezegenin geleceğini tehdit eden plastik atıkların geri dönüşümü için UK merkezli First Mile şirketi ile bir iş birliğine imza attı ve yeni koleksiyonunun tamamını geri dönüştürülebilir atıklardan tasarladı.

Puma, geri dönüştürülebilir atıklardan tasarladığı yeni koleksiyonu ile çevre sorunlarına dikkat çekiyor. Geri dönüşüm şirketi First Mile ağında toplanan plastik şişelerden üretilen geri dönüştürülmüş iplikten yapılmış ayakkabı ve kıyafetler tasarlayan marka, yaptığı işbirliği ile kirliliği azaltmak için plastik atıkları toplarken aynı zamanda sürdürülebilir iş modelleri yaratarak Tayvan, Honduras ve Haiti'deki mikro ekonomilerin güçlenmesine de destek oluyor. Bu bölgelerden toplanan plastik atıklar sınıflandırma, temizleme ve parçalama aşamalarından sonra ipliğe dönüştürülerek faydalı ürünlerin üretiminde kullanılıyor.



Marka, işbirliğiyle sadece 2020 yılında üretilecek ürünler için, katı atık sahaları ve okyanuslardan toplanan 40 tondan fazla, yani yaklaşık 2 milyon plastik atığın geri dönüşümünü sağladı.