Ünlü moda devi Versace 2 milyar Dolar’a Michael Kors’a satılıyor

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Gianni Versace’nin 1978 yılında kurduğu İtalyan moda evi Versace şu sıralar zor zamanlar geçiriyor. Çünkü, 2014 yılında şirketin yüzde 20’lik bir kısmını 210 milyon Euro’ya sattığı, dünyanın en büyük fon gruplarından Blackstone, Versace’yi satmak istiyor…

Reuters’a konuşan aileye yakın isimlerin yaptıkları açıklamaya göre; Blackstone’un halka arz için yeterli performansı sergileyemeyen şirketin sahiplerini satışa ikna etmiş. “Aileyi olası bir satış için aşama aşama ikna ettiler ve bir dizi alıcıyla tanıştırdılar” diyen kaynağa göre, Versace markasının performansının halka arz için beklenilen ölçüde olmaması nedeniyle bu karar alınmış.

Ünlü fon şirketi, en büyük yatırımcı olarak görülen ve prensipte anlaşılan Michaeel Kors dışında, başka alıcılar da arıyor. Kaynaklara göre sektörün bir başka büyüğü Tiffany de öne çıkan adaylardan biri.

Michael Kors, son zamanlarda piyasadaki agresif çıkışlarıyla göze çarpıyor. Hatırlarsanız geçen sene Britanyalı lüks ayakkabı üretici Jimmy Choo’yu da 1.2 milyar Dolar’a yani yaklaşık 7.4 milyon TL’ye satın almıştı. Uzmanlar, Michael Kors’un Avrupalı lüks tüketim ürünleri devi LVMH, Kering ve Richemont karşısında ABD’li bir rakip oluşturmaya çalıştığı ve bu doğrultuda da agresif satın almalar peşinde olduğunu belirtiyor.



Gelelim ödecenek bedele. Henüz anlaşma gerçekleşmemiş olsa da Blackstone’un Versace anlaşması için en az 2 milyar dolarlık bir bedel belirlediği ve bu kapsamda İtalyan şirketinden tamamen çıkacağı belirtiliyor. Versace ailesi ise kendi hissesini koruyacak ve şirket yönetimindeki rolünü sürdürecek. Milano merkezli Versace grubunun yarın bir toplantı yapacağı iddia edilirken şirketin art direktörü ve başkan yardımcısı Donatella Versace’nin açıklama yapması bekleniyor. Versace, 2016 yılı verilerine göre 686 milyon euro satış yapmıştı. CEO Jonathan Akeroyd ise hedefi 1 milyar dolar olarak açıklamıştı.