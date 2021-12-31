Victoria Beckham’ın moda ve güzellik işi 57 milyon sterlinlik zararda

Eski Spice Girls Victoria Beckham'ın moda imparatorluğu, altıncı yılında da kâr elde edememesinin ardından toplamda 50 milyon sterlinden fazla zarara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Victoria Beckham’ın lüks markası 2020’de 8,6 milyon sterlin zarar etmişti. Bunu, son 12 ayda 16,8 milyon sterlinlik bir zarar izledi. Maalesef Beckham’ın markası 2016 için ilk rakamlarını açıkladığı günden bu yana hiçbir zaman kâr elde etmedi ve toplam 56.7 milyon sterlin zarar etti.

Yöneticiler, şirketi kurtarmak için sürekli hissedar desteğine ve finansmana ihtiyaç duyacağını kabul ediyor. Ancak yöneticilerin hissedarlardan desteğin sağlanacağına dair beklentileri var. 47 yaşındaki eski Posh Spice ve 46 yaşındaki kocasından bu konuda umutları var. Firmanın kayıplarına rağmen, eski futbolcunun işi DB Ventures’ın başarısı sayesinde daha da arttı.

PANDEMİ NEDENİYLE KAPATMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Victoria Beckham şirketinin Londra ve Hong Kong’daki mağazaları Covid nedeniyle son iki yılın büyük bölümünü kapalı geçirmek zorunda kaldı. Ayrıca Harvey Nichols, Selfridges ve Bloomingdale’s’de üst düzey kadın giyim ve aksesuarlarını satmakta zorlandı.

2019’da piyasaya sürülen Victoria Beckham Beauty, 12 ödül kazanarak ve popüler bir yeni ruj olan Posh’u üreterek bir miktar başarı elde etmişti. İlk yılında da 7,3 milyon sterlinlik satış yapmıştı.

Beckham’ın bir sözcüsü, ticaret rakamlarının zor bir yılda iyi bir sonuç olduğunu söyledi: “Victoria Beckham Holdings, kayıplarını yarıya indirmeyi, moda işinde çevrimiçi satışlarını artırmayı ve güzellik işini önemli ölçüde büyütmeyi başardı. Victoria Beckham Beauty güçlü bir performans sergiledi.”

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