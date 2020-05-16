Vivienne Westwood giydiği cesur taytla şaşkına uğrattı

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Vivienne Westwood, 54 yaşındaki kocası Andreas Kronthaler tarafından çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Cinsel organının üzerinde incir yaprağı bulunan ten rengi bir tayt giyen 79 yaşındaki tasarımcı, Londra’nın güney batısındaki Clapham’daki evinin kapısında verdiği pozu takipçileriyle paylaşarak iklim değişikliği hakkında da uyarılarda bulundu.
Ünlü tasarımcı, corona virüsü salgınında önlem nedeniyle alınan kısıtlamaların esnetilmesine karşı çıktığını belirterek, “Devlete ve basına güvenmeyin” dedi.
Pandemi sürecinde çalışmak zorunda kalanlar için güvenli mesafe bırakılması gerektiğini söyleyen Westwood, “Dünya değişti, bazılarımız sevdiklerimizi corona yüzünden kaybettik. Tercih yapabilecek olanlar eğer işe giderse, çalışmak zorunda olanların alanını istila edeceksiniz. Karar vermelisiniz” şeklinde konuştu.
Vivienne Westwood, sosyal medya hesabından düzenli olarak her cuma günü “Friday Speeches” (Cuma Konuşmaları) adlı videolar paylaşıyor. Ünlü tasarımcının çevre aktivisti olduğu ve doğal yaşamın yok edilmesine her fırsatta dikkat çekmesiyle biliniyor.