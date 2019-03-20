Zeynep Güntaş’ın ilham kaynağı genç nesil

Guntas, bu sezon, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar kapsamında “Multi Pass” koleksiyonunu tanıttı. Genç neslin yaşam tarzından ilham alan marka, kültür farklılıkları ve sanal yaşam ile gerçeklik arasındaki ince çizgiyi sorgulamaya davet ediyor.

Uzun yıllardır Milano'da yaşayan tasarımcı, doğduğu şehir olan İstanbul'a ithafen yeni koleksiyonunda, multi Nasyonel, multi kültürel ve multi lingual olmanın ekletik öyküsünü ve konforlu alandan çıkıldığı alandan çıkıldığından başlayan rekabet dolu sisteme uyum sağlayabilmeyi anlatıyor.

