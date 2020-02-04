14 Şubat Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor, neden kutlanır? İşte Sevgililer Günü hediye önerileri…

14 Şubat Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor, neden kutlanır? İşte Sevgililer Günü hediye önerileri…

14 Şubat Sevgililer Gününe kısa bir süre kala sevgilisine sürpriz yapmak isteyenler planlarını şekillendiriyor. Yüz yıllar önce kutlanmaya başlanan ve Roma’ya kökeni Roma’ya kadar devam eden Sevgililer Günü, her yıl şubat ayında bir ritüel halinde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Peki Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor? İşte sevgiliye hediye önerileri...

Bu yıl Sevgililer Günü cuma gününe denk geliyor. Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Gününde hediye seçimi de bir hayli zorlu oluyor. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan Sevgililer Günü, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Sevgililer Günü, her yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Şubat tarihinde kutlanıyor. 14 Şubat tarihi 2020 yılında Cuma gününe denk geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

Sevgililer Günü'nün başlangıcı olarak varsayılan bir diğer olay ise; Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda “Aziz Valentin Günü” (İngilizce: St. Valentine’s Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.



SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ ÖNERİLERİ

Eğer romantik biriyseniz dünyanın en romantik şehirlerinde mum ışığı eşliğinde bu özel günü kutlayabilirsiniz. Örneğin; Roma, Paris, Venedik, Prag…

Bütçem sınırlı diyorsanız şık bir restoranda romantik bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

Bu özel günü evde geçirmek istiyorsanız evinizi biraz mum ve kırmızı gülle romantikleştirebilirsiniz.

Her şeyi son ana bırakan biriyseniz sevgilinizin ihtiyacı olan küçük bir şey alabilirsiniz. Örneğin; gömlek, ayakkabı, eldiven, bilgisayar, telefon…

Aşkınızı sadece para ile ifade etmeniz gerekmiyor. Sevgilinize duygularınızı dile getirdiğiniz romantik bir mektup da yazabilirsiniz.

Erkekler için hediye önerileri: Gömlek, ayakkabı, saat, kol düğmeleri, bilgisayar, oyun konsolu, içki, parfüm, konser bileti, kitap

Kadınlar için hediye önerileri: Bir demet gül, parfüm, sevimli peluş oyuncak, romantik bir aşk defteri, makyaj malzemeleri, çanta, ayakkabı..

Sevgililer Günü sembol bir gün sevdiğiniz kişiye sadece bir gün değil her gün sevginizi ifade edin.