1800 rakımdaki köyde evler kara gömüldü

Muş'ta 1800 rakımdaki Yukarıyongalı köyünde evler kar altında kaldı. Kar kalınlığının evlerin çatı katına kadar yükseldiği köyde, evlerin girişleri kardan tünellere dönüştü.

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Yüksek rakımda olduğu için kar yağışı ve tipinin eksik olmadığı Yukarıyongalı köyünde, tek katlı evler ile ahır ve odunluklar, görünmeyecek duruma geldi.

Kar kalınlığının müstakil evlerin çatı katına kadar yükseldiği köyde, kapı ve penceresi kardan kapanan evlerin girişleri tünellere dönüştü.

İl Özel İdaresi’ne ait iş makinelerinin giremediği dar sokaklarda biriken karı küreklerle temizleyen köy sakinleri, kendi imkanlarıyla açtıkları patika yollarla gidiş ve gelişlerini sağlıyor.

Köy halkından İhsan Omur, kürekle temizledikleri evlerinin kapı girişlerinin tünellere dönüştüğünü söyledi.

Köyde kar yağışının 1 haftadır etkili olduğunu söyleyen Eyyüp Omur ise “Bütün evler karın altında kaybolmuş durumda. Köyde 2 metreyi bulan kar var. İş makineleri köyün yolunu açtı. Köy içindeki dar sokaklara iş makinaları giremediği için bizler küreklerle açıyoruz. Böylelikle komşularımıza gidiş gelişlerimizi sağlıyoruz. Evlerimiz kapı girişini kürekle açmışız ve tünel gibi olmuş. Köyümüz karın altında kaybolmuş” diye konuştu. (DHA)



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