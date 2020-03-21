2020 Kandil mesajları: İşte anlam dolu Miraç Kandili mesajları…

Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Bu yıl cemaatle namaz kılamayacak olan müminler birbirlerine anlamlı kandil mesajları atarak bugünün önemini sevdiklerini hatırlatıyor. Sizlerde bu kutsal ve önemli günü resimli kandil mesajları ile kutlayabilirsiniz. İşte en anlamlı, kısa ve öz Miraç kandili mesajları...

İslam aleminin büyük bir özlem ve heyecanla beklediği Miraç Kandili geldi. İslam dünyasında ibadetlerle kutlanacak. Miraç Kandilinde Müslümanlar birbirlerine mesaj atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Fotoğraflı ya da kısa ve uzun kandil mesajları arasından birisini seçecek olan Müslümanlar, buradan seçtiği mesajlarla gönderilerini gerçekleştirecek.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

-Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

-Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

-Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

-Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller!

-Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini basımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle Nice kandiller.

-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandili'ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

-Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.

-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

-Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.