25 sene sonra yeniden yollarda

Ordu'da yaşayan Cafer Öçgüder, yurt dışına giderken garaja koyduğu aracını 25 sene sonra çıkardı. Aracın gerekli bakımlarını yapan Öçgüder, hiç satmayı düşünmediği aracını artık kullanma fırsatı olmadığı için satmak istiyor.

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Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Cafer Öçgüdek, 1978 yılında 1959 model Mercedes marka otomobil satın aldı. Uzun süre aracını kullandıktan sonra çalışmak için yurt dışına çıkan Öçgüdek, bu esnada aracını kapalı garaja sakladı.

44 yıl önce satın aldığı otomobili, Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra garajdan çıkartan Öçgüdek, antika denilebilecek arabasının bakımlarını yaptırıp yollara kavuşturdu.

Yüzde 80’i orijinal olan aracını çocuğu gibi koruyan ve saklayan Cafer Öçgüder yıllardır kendisine dostluk yapan aracına artık kullanamadığı için veda edeceği günü bekliyor.

Aracın 44 senedir kendisinde olduğunu söyleyen Öçgüder, “Yurt dışına gitmeden önce uzun süre bu aracı kullandım, yurt dışına çıkarken bir garaja kapattım ve orada araba 25 sene yattı. Sonra kesin dönüş yaptığımda aracı geri çıkardım, noksanlarını tamamladım ve bu hale getirdim” dedi.

Aracın yaşına bağlı olarak yıprandığını ve belirli kaporta işlemlerinden geçtiğini kaydeden Öçgüder, “Arabada değişen parçalar var ancak yüzde 80’i orijinal. Zaten arabanın sadece tekerlekler ve minderleri yerli olarak takıldı. Bu zaman içerisinde boyası da değişti. Mecburen aracı boyadık. Arabanın ilk rengi maviydi” diye konuştu.

“ARTIK KULLANAMIYORUM”

Öçgüder, aracın taliplisinin çok olduğunu ifade ederek, “Araba ile fotoğraf çekinmek isteyen çok var ben de şakaya getiriyorum ve ‘her fotoğraf 10 lira diyorum’, tabii ki şaka yapıyorum. Aracı almak için çok arayan oluyor ben şimdiye kadar satmayı düşünmediğim için işte bu zamana getirdik. Ben de yaşlandım artık arabaya binme şansım yok o yüzden satabilirim” dedi. (İHA)