48 yıl sonra yeniden görülen Anadolu parsı böyle tespit edilmiş

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez, nesli tükendiği zannedilen ve 48 yıl sonra tekrar görülen Anadolu parsının, ayak izi ve tüyünden tespit edildiğini ve o alanlara kurulan fotokapanlara da 18'inci günde yansıdığını söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu parsının 1974’ten sonra Türkiye’de ilk kez görüldüğünü açıklayarak, fotokapan görüntülerini paylaşmıştı.

“18. GÜNDE GÖRÜNTÜYE GİRDİ”

DKMP Genel Müdürü İsmail Üzmez, Türkiye’de 48 yıl sonra tekrar görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu parsının nasıl tespit edildiğini anlattı:

“Uzman arkadaşlar, önce ayak izi ve tüyünü tespit etti. ‘Burada bir ayak izi var, ilginçtir, bu kurt, çakal, tilki değil’ dediler. Ondan sonra fotokapanlarımızı döşedik. Fotokapanlarımızı ağ gibi ördük, tüyünün, ayak izinin geçtiği yerlere bunları yerleştirince, hayvan 18’inci gün görüntüye girdi.”

“Çok ilginç bir şey söyleyeyim, biz oraya bir but astık. Muhtemelen insan kokusunu aldığı için, hayvan oradan geçti. Belki açtı, ama üstünde asılı buta bakıp dönmedi bile. Yabani hayvan insanlardan olabildiğince uzak duruyor. Zaten bu şekilde yaşayabiliyor.”

“Biz bunu bilimsel araştırmalar ile tespit ettik. Bununla ilgili Avrupa bize ilgi duydu, çalışma teklifi getirdi. Biz ‘kendimiz çalışacağız, kendimiz göreceğiz’ dedik. Sırf burayla ilgilenen bir ekip kurduk. Hatta karavan aldık. Kaçak avcıların geçeceği yerlere karavan koyduk. Orada da ekiplerimiz nöbette.”

“BAYILTMA RİSKİNE GİRMİYORUZ”

“Bu arada 1 tane değil, şu anda 4 tane takip ediyoruz. Anadolu parsı, aslan gibi sürü halinde yaşamaz. Anadolu parsı üreyeceği zaman 1 ay dişisi ile durur, sonra ayrılır. Bizim yakından takip ettiğimiz leoparların 2’si erkek. Sürü halinde yaşamadığı için sosyal bir hayvan değil.”

“Biz sadece fotokapanlar ile takip ediyoruz. Belki GPS takıp uydudan da takip edebiliriz; ama nadir ve sayısı az olduğu için biz onları bayıltma riskine girmiyoruz. GPS takacak seviyeye gelirsek bilim insanları ile bunu yapacağız. Buna göre fotokapan kurup, nerede çiftleşti, nerede yavrusu var, bunları da takip edeceğiz. Daha hayvanı bulur bulmaz, uyuşturup, uyutup GPS takmaya kalkarsanız elinizdeki en önemli türü yok etme ihtimaliniz var. Bilim insanlarının fikri doğrultusunda hareket ediyoruz.”

“SAVCI İZNİ İLE KAPINIZI ÇALARIZ”

Üzmez, endemik türlere zarar verilmemesi yönünde çağrı da yaptı:

“Buradan vatandaşlarımıza duyuru yapmak istiyorum, biz olmasak bile sizin görmediğiniz, bilmediğiniz yerde fotokapanlarımız var. Siz oradan geçtikten iki gün sonra savcı izni ile kapınızı çalarız. Siz kaçak ve yanlış bir işlem yaptıysanız sizi adliyeye teslim ederiz. Türkiye’nin nadir türleri olan, hepimizin el birliği ile koruması gereken bu hayvanlara gözümüz gibi bakalım, dokunmayalım, yanlış yapmayalım. Biz de fotokapanlar ile hatta bazı bölgelerde o kadar sık fotokapan kuruyoruz ki siz 10 kilometre gitseniz, biz sizin arkanıza dönüp baktığınızı bile tespit edebiliyoruz.” (DHA)