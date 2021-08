5 yılda zirveye… Ünlü oyuncu Reese Witherspoon yapım şirketini 7.5 milyar TL’ye sattı

ABD'li ünlü oyuncu Reese Witherspoon, 5 yıl önce kurduğu yapım şirketi Hello Sunshine'ı 7.5 milyar TL karşılığında sattı.

Sinema dünyasındaki oyunculuk başarısını 2016 yılında kurduğu Hello Sunshine yapım şirketiyle farklı bir boyuta taşıyan ABD’li ünlü oyuncu Reese Witherspoon, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Business Insider’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre 45 yaşındaki Witherspoon, Hello Sunshine’ı ABD merkezli yatırım şirketi Black Stone Group’un desteklediği bir medya şirketine sattı. Resmi rakam henüz belli olmasa da satış bedelinin 900 milyon dolar (7.5 milyar TL) civarında olduğu belirtiliyor.

Kısa zaman içinde HBO’da yayınlanan Big Little Lies, Hulu dizisi Little Fires Everywhere ve Apple TV’de yer alan The Morning Show gibi yapımlara imza atan Hello Sunshine ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Witherspoon, “Bu şirketi kadınların medyadaki görünürlüğünün değişmesi için kurdum. Hikayelerini kendi seçtikleri yolda anlatmak isteyen film yapımcıları, senaristler ve arka plandaki herkes için fırsat yaratmaya devam etmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı.

Black Stone destekli şirketin adı henüz belli olmasa da, eski Walt Disney çalışanları Kevin Mayer ve Tom Staggs tarafından yönetileceği biliniyor. Witherspoon ve Hello Sunshine CEO’su Sarah Harden’ın da şirketin yönetim kurulunda yer alması bekleniyor.