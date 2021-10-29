Açık artırmaya sunduğu 4 milyon dolarlık gözlük ellerinde kaldı

Zümrüt ve elmaslardan yapılmış Hint Babür dönemi gözlüğü, açık artırmada tahmin edilen 3 milyon sterlinlik (yaklaşık 4 milyon dolar) teklife ulaşamayınca satıştan çekildi.

Sozcu.com.tr

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Çevrimiçi bir kuyumcu olan 77 Diamonds’ın başkanı Tobias Kormind, “Bu gözlüklerin satılmamasına üzüldüm. Niş koleksiyonerlerden yüksek bir fiyat bekliyordum” dedi.

Sotheby’s, gerçek sahibinin bilinmediğini ancak gözlüğün bilim, güzellik ve inancı bir araya getiren nihai statü sembolü olduğunu söyledi.

Londra’daki Sotheby’s’de İslam dünyası sanatlarında uzman olan Alexandra Roy, satış öncesi şunları söyledi: “Bu gözlüklerin ardında çok fazla hikaye var. Zümrütler, 17. yüzyılda Kolombiya’dan Portekiz ticaret gemileri aracılığıyla Babür imparatorluğuna geldi. Babürler kesinlikle değerli taşları severdi.”

Gözlüklerin yaratılışının; mücevherlerin sembolizmi ve kullanıcıya bahşedilen özelliklerle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

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