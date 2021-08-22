Altın yumurtlayan tavuk Sığla iki yıldır gözyaşı dökemiyor

Muğla’nın 4 ilçesinde yetişen, kilosu 500 ile bin 100 TL arasında satılan, kozmetik sanayinde, kaliteli parfümlerde kullanılan Sığla ağacı yağı 2 yıldır üretilemiyor...

MUSTAFA SARIİPEK

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Muğla'nın en fazla Köyceğiz olmakla birlikte Marmaris, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde yetişen, kozmetik sanayinde özellikle çok kaliteli parfümlerde kullanılan çok değerli bir ürün olan, bilimsel adı ‘Liquidambar Orientalis' olup halk arasında da Günlük Ağacı olarak bilinen Sığla ağacı yağı 2 yıldır üretilemiyor. Yağ önceki yıl pandemi, bu sene de mevzuat değişikliği nedeniyle üretilemedi. Sadece Köyceğiz'de yıllık 3-3,5 ton arasında üretilen yağda zarar 5 milyon TL civarında.

KOZMETİK VE İLAÇ

Kozmetik sanayi, pahalı marka parfüm ve deodorantlar, dışında aynı zamanda ilaç sanayinde de önemli yer tutan ve dünyada sadece Türkiye'de bol miktarda olan, az miktarda da Rodos Adası ve Çin'de üretilen Sığla yağının üretimi çok ilginç safhalardan geçiyor. Bir Sığla ağacının yağ verebilmesi için 3 aylık bir zamana ihtiyaç var. Bir sene yağ veren ağaçtan iki sene bekletildikten sonraki yıl ancak yağ alınabiliyor.

YURTDIŞINDA KİLOSU 160 EURO'YA SATILIYOR

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kavakarası Mahallesi'nde 100 hektarlık alandaki Sığla ormanını ihaleye açarak kilo başına en yüksek bedeli verene kiralanıyor. Müdürlük yetkililerinden alınan bilgiye göre geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle ihaleye çıkarılamayan yağ üretimi bu yıl da mevzuata takıldı. Yağ çıkarılma işleminin özel şirketler yerine kooperatiflere verilmesi düşüncesi bir türlü gerçekleşemeyince bu senenin de ihalesi yapılamadığı ortaya çıktı. Özel üretilen yağlarda ülkemizde kilosu kalitesine göre 500 ile 1100 TL arasında satılırken bu rakam dünyada 140-160 Euro'ya ulaşıyor. Son orman yangınları öncesinde belirtilen ve son 8 yılda oluşan orman yangınlarının göz önüne alınmadığı verilere göre Muğla genelindeki Sığla ormanları toplamda bin 128,5 hektar.

SIĞLA YAĞININ VÜCUDA FAYDALARI NELERDİR?

■ Ciltte oluşan yaraları iyileştirir.

■ Gastrit, ülser, reflü gibi çeşitli mide rahatsızlıklarında etkendir.

■ Pankreas ve meme kanseri riskini en aza indirir.

■ Düzenli tüketildiğinde sindirim sistemine destek sağlar.

■ Eklem iltihabını azaltmaya, enfeksiyon ve iltihabın vücuttan atılmasına destek olur.

■ Solunum sistemini güçlendirir.

■ Hastalıklara karşı vücudun direncinin artırır.

■ Cilde masaj yaparak uygulandığında cildin daha canlı ve sağlıklı hale getirir.

■ Mantar önleyici özellikleri bulunuyor.

■ Zararlı güneş ışınlarının ciltte bıraktığı lekeleri giderir.

■ İçeriğinde bulunan bileşenlerin hemoroid (basur) tedavisinde etkili olduğu biliniyor.