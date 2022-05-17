Amber Heard-Johnny Depp davasında ünlü oyuncunun yalanı ortaya çıktı

ABD'de gündem kısa bir süre evli kaldıktan sonra olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard ve Johnny Depp'in davası... Mahkemede ifade veren Heard'ün boşanma sürecinde Depp'ten aldığı parayı söz verdiği gibi hayır kurumlarına bağışlamadığını söylemesi güne damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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Amber Heard ile Johnny Depp arasında devam eden iftira davasında Heard’ün yaptığı bir gaf büyük tepki çekti… İki yıl evli kaldıktan sonra olaylı bir şekilde ayrılan ve birbirlerine iftira davası açan Depp ve Heard’ün dava süreci devam ediyor.

35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp’ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmalarının ardından 58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard’e 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

Davayı kaybeden Depp’in, bu olayın ardından kariyeri ve kamuoyu önündeki imajı ciddi şekilde sarsıldı. Heard da, Depp’e 100 milyon dolarlık yeni bir davayla karşılık verdi. Dava Virginia, ABD‘deki bir mahkemede görülürken dün Heard’ün ifade verirken söylediği bazı ifadeler, aslında bir yalanını da ortaya çıkardı.

Johnny Depp’ten boşandığı sırada tazminat olarak aldığı 7 milyon doların 3.5 milyon dolarını ACLU (Amerikan İnsan Hakları Birliği) isimli kuruluşa bağışlayacağını açıklamıştı. Depp’in parasını istemediğini o dönemde söyleyen Heard, 2020’de Depp ile yaşanan anlaşmazlık sebebiyle İngiltere’de görülen duruşmada da yemin ederek paranın tamamını bağışladığını söylemişti.

Fakat dün ABD’de görülen mahkemede Heard bu parayı bağışlamadığını ilk kez itiraf etti. Heard 2018 yılında bir televizyon programında, ” Ben 7 milyon doları bağışladım. Yarısını ACLU’ya yarısını da Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne” demişti. Fakat mahkemede Heard, “Ben bağış yapmak istiyorum. Fakat bana dava açtığı için yapamıyorum” ifadesini kullandı.

Bu açıklamalar ABD kamuoyunun yanı sıra İngiltere’de de büyük yankı uyandırdı. Heard’ün İngiliz Yüksek Mahkemesi’ne yemin etmesine rağmen yalan söylemesine tepki gösteren İngiliz medyası, “Amber’in yalanı ortaya çıktı” başlıklarını attı.

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