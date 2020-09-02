Emzirmeye ilk başladığınızda, bebeğinizin yeterli süt alıp almadığını merak edebilirsiniz, ancak, emzirme süreci doğal olduğundan, zaman zaman bazı sorunlar da ortaya çıkabilir. Özellikle anne sütünün kesilmesi, pek çok anne için oldukça endişe vericidir. Peki, anne sütü kesilmesi belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Anne sütü bebekler için en hayati besindir. Anne sütü salgılanmasını sağlayan hormon prolaktin hormonudur. Bu beyinde yer alan hipofizden salınır. Süt salgılanmasını sağlar. Bebeğin emmesi ile birlikte sütün akmasını sağlayan hormon seokstosin hormonudur. Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içeren ideal besin kaynağıdır. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur. Erken doğum, annenin yeterli sıvı almaması, yetersiz beslenme, bebeğin geç emzirilmeye başlanması ve psikolojik sorunlar nanne sütünün az gelmesine veya kesilmesine neden olur. Peki, anne sütü kesilmesi belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimize göz atarak öğrenebilirsiniz.

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ

“Yeterli sütüm var mı?” yeni annelerin sık sık endişe duydukları bir şeydir. Anne sütü bebeğin gelişimi açısından oldukça hayati öneme sahip bir besindir. Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içeren ideal besin kaynağıdır. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur. Ayrıca, annenin bebeğini emzirmesi de diyabet 2, meme kanseri, yumurtalık kanseri, anemi, kemik erimesi ve doğum sonrasında olası depresyondan korur. Anne sütünün bazı sebeplerden az olması anneleri tedirgin ediyor.

Anne sütünün azalmasına veya kesilmesine neden olan faktörler:

– Kötü beslenme

– Uykusuzluk

– Yoğun stres ve endişe

– Yorgunluk

– Çeşitli rahatsızlıklar

– Huzursuz ortam

– Yeterince emzirmemek

– Bebeğin geç emzirilmeye başlanması

– Mevsiminde olmayan meyve ve sebzelerdeki yoğun hormon takviyeleri

– Erken doğum

– Annenin yeterince sıvı tüketmemesi ve özellikle su içmemesi

ANNE SÜTÜ KESİLMESİ BELİRTİLERİ

– Bebek daha az kaka yapmaya başladıysa anne sütünü yeterince alamıyor olabilir.

– Bebeğin kakasının koyu renkli olması da anne sütünü yeterince alamadığını gösterir.

– Bebek daha az çiş yapıyorsa yeterince beslenemiyor olabilir.

– Anne sütü alamayan bebeğin kilosu düşer.

– Bebeğiniz sürekli meme arıyorsa bu doymadığı anlamına gelebilir ve sütünüz yetersiz olabilir.

– Bebeğin memeyi reddetmeye başlaması da sütün azaldığını ya da azalacağına işaret eder.