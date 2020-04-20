Bebeklik döneminde en sık rastlanan gıda alerjisi, “süt alerjisi” yani “inek sütü alerjisi”dir. Bebeğin sürekli ağlaması, gaz sancısı yüzünden sıkıntılı anlar yaşaması ve kilo alamaması süt alerjisinin göstergesi olabilmektedir. Şimdi bebeklerde sıklıkla görülen süt alerjisi belirtilerinin neler olduğuna bir göz atalım.

Süt alerjisi bebeğin, inek sütü içerisinde bulunan proteinlere karşı geliştirdiği reaksiyondur. Bebeklerde özellikle ilk 1 yılda çok sık görülür. Peki, bebeklerde süt alerjisi belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BEBEKLERDE SÜT ALERJİSİ NEDİR?

Süt alerjisi; bebeğin, inek sütü içerisinde bulunan proteinlere (özellikle beta laktalbümin) karşı geliştirdiği reaksiyondur. Bebeklerde özellikle ilk 1 yılda çok sık görülür. Bunun nedeni, bebeklerin sindirim sisteminin ve bağırsaklarının henüz gelişmemiş olması ve süt içerisindeki proteinlerin zararlı bir madde gibi algılanmasıdır. Ayrıca çoğu hazır mamanın inek sütü proteinlerini içermesi nedeni ile mama ile beslenen bebeklerde de alerji görülebilmektedir.

BEBEKLERDE SÜT ALERJİSİ BELİRTİLERİ

Sıklıkla görülen belirtiler;

– Ciltte döküntü,

– Yoğun gaz,

– Sık sık peynir gibi kusma (bebek reflüsü),

– İshal,

– Sebepsiz ağlama krizleri,

Bunlar dışında nadir görülen ve bir uzmanın değerlendirmesi gereken belirtiler ise;

– Dışkıda kan olması,

– Solunum sisteminin etkilenmesi durumunda burun tıkanıklığı,

– Hırıltılı solunum,

– Öksürük,

– Solunum güçlüğü gibi sorunlar.

Süt alerjisi olan bebekler için yapılacak en iyi tedavi, beslenme düzeninde değişiklikler yapılmasıdır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin tükettiği süt ve süt ürünleri de emzirme yolu ile bebeğe geçerek alerjiye yol açabilmektedir. Bu durumda annenin diyetinden süt ve süt ürünlerinin tamamen çıkarılması önerilmektedir. Alerjisi olan bebeklerde soya proteini ve keçi sütü alerjisi de birlikte olabileceğinden annenin diyetinden bu grup ürünlerde de çıkarılmalıdır. Tereyağı ve margarin yerine bitkisel yağlar tercih edilmeli, krema, süt tozu, sütlü bisküviler, sütlü makarnalardan kaçınılmalıdır. Pirinç sütü, yulaf sütü ve hindistancevizi sütü, inek sütü yerine kullanılabilir. Süt birçok hazır gıda maddesinde bulunduğundan; içinde kazein, kazeinat, sodyum ve/veya kalsiyum kazeinat ve laktalbumin olan gıdalardan uzak durulmalıdır.

Mama ile beslenen bebeklerde ise inek sütü proteini içermeyen mamalar tercih edilmelidir.