Alerjiler, çoğu insan için tipik olarak zararsız olan şeylere anormal bağışıklık sistemi reaksiyonlarıdır. Bir kişi bir şeye alerjisi olduğunda, bağışıklık sistemi yanlışlıkla bu maddenin vücuda zarar verdiğine inanır. Bazı gıdalar, toz, bitki poleni veya ilaçlar gibi alerjik reaksiyonlara neden olan maddeler alerjen olarak bilinir. Alerji herhangi bir çocukta görülebilir, ancak alerji öyküsü olan ailelerdeki çocuklarda daha yaygındır. Peki, çocuklarda alerji belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ağaç poleni, bitki poleni, böcek ısırıkları veya sokmaları, evcil hayvan veya hayvan kılı, toz akarları, küf, sigara dumanı, parfüm, araba egzozu, yer fıstığı, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi tetikleyicilerin neden olduğu alerji hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Çocuklarda alerji belirtileri nelerdir? İşte cevapları…

ALERJİ NEDİR? ALERJİ NEDEN OLUR?

Bir alerji, bağışıklık sistemi bir alerjene aşırı tepki gösterdiğinde, onu bir istilacı olarak gördüğünde ve onunla savaşmaya çalışırken ortaya çıkar. Bu, sinir bozucudan ciddi ve hatta hayati tehlike arz eden semptomlara neden olur.

Vücudu korumak için bağışıklık sistemi immünoglobulin E (IgE) adı verilen antikorlar yapar. Bu antikorlar daha sonra bazı hücrelerin alerjen “istilacı” na karşı savunmak için kan dolaşımına kimyasallar (histamin dahil) salmasına neden olur.

Alerjik reaksiyonlara neden olan bu kimyasalların salınmasıdır. Reaksiyonlar gözleri, burnu, boğazı, akciğerleri, deriyi ve gastrointestinal sistemi etkileyebilir. Gelecekte aynı alerjene maruz kalmak bu alerjik yanıtı tekrar tetikleyecektir.

Bazı alerjiler mevsimseldir ve sadece yılın belirli zamanlarında gerçekleşir (polenlerin yüksek olduğu ilkbahar mevsiminde olduğu gibi); diğerleri bir alerjene temas ettiğinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, gıda alerjisi olan bir kişi, belirli bir yiyeceği yediğinde veya toz akarlarına alerjisi olan biri onlara maruz kaldığında, alerjik reaksiyon gösterecektir.

ALERJİNİN NEDEN OLDUĞU RAHATSIZLIKLAR VE ÇEŞİTLERİ

Alerjik rinit (saman nezlesi)

Alerjik rinit, alerjilerin neden olduğu en yaygın çocukluk rahatsızlığıdır. Semptomlar burun akıntısı ve kaşıntılı burun, hapşırma, postnazal damla ve burun tıkanıklığını (tıkanma) içerir. Alerjisi olan bir çocuğun kaşıntılı, sulu, kırmızı gözleri ve kronik kulak problemleri olabilir. Yaygın olarak “saman nezlesi” olarak bilinmesine rağmen, alerjik rinit saman tarafından tetiklenmez ve ateşe neden olmaz.

Burun tıkanıklığı

Alerjiler, çocuklarda kronik burun tıkanıklığının en yaygın nedenidir. Bazen bir çocuğun burnu, özellikle uyurken ağızdan nefes almayı gerektirecek kadar tıkanabilir. Bu durum çocuğun dinlendirici bir gece uykusu çekmesine ve ertesi gün kendini yorgun hissetmesine neden olabilir.Burun tıkanıklığına neden olan alerjilerin erken tedavisi bu sorunları önleyebilir.

Kulak enfeksiyonları

Alerjiler kulakta iltihaplanmaya ve kulak enfeksiyonlarını ve işitmeyi azaltan sıvı birikimine neden olabilir. Konuşmayı öğrenirken herhangi bir nedenle işitme engeli bir bebekte konuşmayı öğrenmede sorunlara yol açabilir. Alerjiler kulak kaşıntısı ve dolgunluğun yanı sıra kulaklarda tıkanıklığa neden olabilir.

Yiyecek alerjisi

Yeni doğum yapan bir anne emziriyorsa, özellikle hassas bebeklerin bazıları, annelerinin yediği yiyeceklere alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Bebekler alerji açısından test edilebilir. Bu yiyecekleri annenin diyetinden çıkarmak çocuk için rahatlama sağlayabilir.

Çocuklarda en yaygın alerjiler fıstık ve süttür; diğer sık ​​görülen tetikleyiciler arasında yumurta, balık, kabuklu deniz ürünleri (yengeç, ıstakoz, kerevit ve karides), soya, ağaç fıstığı (örneğin ceviz, kaju fıstığı ve ceviz) ve buğday bulunur. En şiddetli reaksiyonlar genellikle fıstık, ağaç fıstığı, balık ve kabuklu deniz hayvanlarından kaynaklanır ve ömür boyu sürer.

Gıda alerjisi olan bir çocuğun tüm ebeveynleri, nefes almayı engelleyen, kan basıncında ani bir düşüşe neden olan ve vücudu şoka sokabilen potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir reaksiyon olan anafilaksi olasılığının farkında olmalıdır.

Böcek alerjisi

Çoğu çocuk için, bir böcek tarafından sokulmak, ısırılan bölgede şişme, kızarıklık ve kaşıntı anlamına gelir. Ancak böcek zehiri alerjisi olanlar için, böcek sokması daha ciddi semptomlara neden olabilir.

İlaçlar

Antibiyotikler, alerjik reaksiyonlara neden olan en yaygın ilaç türüdür. Reçetesiz satılan ilaçlar da dahil olmak üzere diğer birçok kişi de alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Kimyasallar

Bazı kozmetik ürünler veya çamaşır deterjanları, insanlarda alerji alevlenmesine neden olabilir . Genellikle bunun nedeni, birisinin bu ürünlerdeki kimyasallara reaksiyon göstermesidir, ancak her zaman alerjik bir reaksiyon olmayabilir. Çimenlerde veya bitkilerde kullanılan boyalar, ev temizleyicileri ve böcek ilaçları da bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

ÇOCUKLARDA ALERJİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Deri döküntüleri veya kurdeşen (atopik dermatit veya egzama)

– Nefes almada zorluk (astım)

– Hapşırma, öksürme, burun akıntısı veya gözlerde kaşıntı

– Mide bozukluğu

Gıda, ilaçlar veya böcek alerjisi belirtileri

– Hırıltı

– Nefes darlığı

– Öksürme

– Ses kısıklığı

– Boğaz tahrişi

– Karın ağrısı

– Kusma

– İshal

– Kaşıntılı, sulu veya şişmiş gözler

– Kurdeşen

– Özellikle yüz bölgesinde şişme

– Kan basıncında ani bir düşüş, baş dönmesine veya bilinç kaybına neden olur.